México es un país libre: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de EU, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mitin por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo.

Al referirse a la propuesta de legisladores republicanos de que el Ejército de ese país intervenga para combatir a cárteles del narcotráfico, el mandatario recordó que ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna, además de que en la actual administración no se tienen vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias de EU.

“Amigas y amigos, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí en lenguaje coloquial, con grilla, y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que, si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio”.

Ante la algarabía de los presentes en la plancha, el tabasqueño lanzó: “¡cooperación sí, sometimiento no!”, “¡intervencionismo no, oligarquía, no!”. Y agregó que “podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni pisoteen la dignidad de nuestra patria”.

En su discurso por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, ante un Zócalo repleto de simpatizantes, López Obrador también mencionó que no se aceptará nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y empobrecimiento de las mayorías.

Y aseguró que cualquiera de los aspirantes presidenciales que resulte triunfador en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación.

Destaca cualidades de Lázaro Cárdenas

Al encabezar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las cualidades del general Lázaro Cárdenas del Río, quien se apoyó en los de abajo para hacer realidad su transformación.

Ante un zócalo repleto, el titular del Ejecutivo explicó que la estrategia del general Lázaro Cárdenas se basó en tres importantes acciones: “entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros, luego impulsó su organización y finalmente con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares y extranjeros”.

El presidente López Obrador destacó que en la estrategia del cardenismo lo primero fue la atención de las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. “Sabía que la única manera de contar con el pueblo, era actuar decididamente en favor de sus casusas, en consecuencia desde el inicio de su gobierno se puso en marcha el reparto agrario”, dijo.