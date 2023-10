México garantiza acceso a la salud a todos, dice Alicia Bárcena

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado medidas para garantizar el acceso a la salud a todos los mexicanos, en vías de un desarrollo sostenible con igualdad.

Al participar en la reunión de alto nivel sobre la Cobertura Sanitaria Universal, en el marco de las actividades de la Asamblea General de la ONU, la canciller Bárcena resaltó la expansión de las capacidades públicas del Sistema Nacional de Salud para ampliar la oferta de servicios, recuperando el control de las compras públicas y dando acceso a medicamentos gratuitos a la población no asegurada.Mencionó también el incremento en la formación y contratación de personal de salud, con la mejora de sus condiciones laborales.La secretaria de Relaciones Exteriores refirió que se requiere de voluntad política, pero también del involucramiento de la sociedad para poder contar con un sistema resiliente, que priorice el bienestar de cada persona."En México, estamos convencidos que la cobertura debe ser universal, pública y gratuita, empezando por las zonas más marginadas, priorizando, como siempre, a los más pobres. Al finalizar este gobierno, México contará con una de las instituciones de salud pública más grandes del mundo, atendiendo a 53.2 millones de personas que hoy no tienen seguridad social", dijo.Indicó también que el gobierno lucha contra la corrupción, la privatización y la mercantilización de la salud."No es aceptable lucrar con la enfermedad, en México lo tenemos claro: la salud pública no se vende, no se comercializa, se defiende; es un bien público y universal", enfatizó.