México ha aplanado la curva epidémica de Covid-19, asegura López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con una duplicación de casos de Covid-19 cada seis días, México ha aplanado la curva epidémica, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sin embargo, enfatizó que esto no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación, la propagación del virus se hizo más lenta.

"México ha tenido una duplicación inicial de casos cada dos días, para el día 40, tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia, hemos aplanado la curva pero para que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia, lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación".

Agregó que gracias a la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada el 23 de marzo, se han reducido los contagios 70%.

"La curva se ha aplanado, comparado con lo que hubiéramos tenido, es decir muchos más casos sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones".

En cuanto a las camas disponibles para la atención del nuevo coronavirus, mencionó que a nivel nacional hay una ocupación de 31%, mientras que en la Ciudad de México, es al revés, con 69% de camas ocupadas, por lo que se expandirá esta capacidad mediante la reorganización de 5 hospitales capitalinos y el que se construye en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sobre las camas para cuidados críticos, destacó que en la Ciudad de México 61% están ocupadas.

Respecto a las defunciones, comentó que desde el inicio de la pandemia ha sido notorio un predominio de hombres sobre mujeres, "el sexo masculino tiene mayor probabilidad de complicaciones y muerte y llama la atención el impacto de enfermedades crónicas".

Por último, explicó la letalidad de acuerdo con la intensidad del Covid, en los 14 mil 907 pacientes ambulatorios, han ocurrido 223 defunciones, es decir 1.5%, de los 3 mil 244 que fueron hospitalizados y considerados estables, han muerto 441, 14%, de los 5 mil 722 hospitalizados graves, mil 073 murieron, 19%, y por último, de los mil 32 intubados, 534 no sobrevivieron, lo que significa la letalidad más alta con 52%.