México intenta persuadir a EEUU para que financie el plan para Centroamérica

Ebrard ofreció detalles en una rueda de prensa de la conversación que mantuvo en la Casa Blanca con Jared Kushner, el yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump; así como con el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, encargado de la política migratoria.



El canciller se mostró convencido de que Washington valorará el "tema de la eficacia" del Plan de Desarrollo Integral de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



"No estoy hablando de la bondad del plan que estamos presentando, sino qué es más eficaz. Cada mes vienen más personas, de acuerdo a los números oficiales de EE.UU. Entonces pensamos que esto va a ser más eficaz y hoy nos recibieron en la Casa Blanca para escuchar ese planteamiento", explicó Ebrard.



El programa, hecho público este lunes en México, busca atacar las causas que obligan a miles de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) a emigrar a EE.UU.



La idea, detalló el canciller, es que esos tres países puedan "incorporarse a la cuenca de desarrollo" de Norteamérica para agilizar sus intercambios comerciales e incrementar su crecimiento.



El llamado "Plan Marshall" propone, entre otras cosas, mejorar la seguridad de las escuelas con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unicef); así como la construcción de infraestructuras, sobre todo del sector energético para lograr una sustancial reducción de los costos de la energía e incrementar la producción y el consumo.



Para todo eso, Ebrard admitió que se necesitan fondos internacionales y también de los países implicados: México, EE.UU., Honduras, El Salvador y Guatemala.



Detalló que las naciones centroamericanas están ahora decidiendo sus presupuestos; mientras que México se ha comprometido a invertir 25 mil millones de dólares en los siguientes cinco años en el desarrollo económico y social del sur de su país y del Triángulo Norte.



Ebrard no detalló cuánto aportará México específicamente al plan de la Cepal, cuya implementación tendría un costo de 7 mil millones de dólares, según indicó este viernes.



En diciembre, México anunció que Washington dedicaría 5 mil 800 millones de dólares al plan para Centroamérica, pero posteriormente el Departamento de Estado de EE.UU. precisó que solo habrá 2 mil millones de nuevos fondos, pues el resto provienen de partidas que no se han gastado y que fueron aprobadas entre 2015 y 2018.



El canciller aseveró que en "los próximos días o semanas" espera saber si Washington finalmente invertirá o no en el plan de desarrollo de la Cepal, aunque dijo que "no han puesto fecha".



La gira de Ebrard para presentar el proyecto continuará la semana próxima en Berlín, donde tiene previsto reunirse con su homólogo alemán, Heiko Maas.