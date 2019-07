"México Libre será un partido para 2021", asegura Margarita Zavala

La exprimera dama y excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, dijo que para el 2021, México Libre será un partido político, pues es necesario que en México haya diversos esfuerzos.

"Creemos que es necesario, y aunque no nos guste mucho, hacer otro partido político, es urgente que lo hagamos este año o hasta el 2025, porque si bien México siempre no necesita, nos exige mayor seguridad, dar un paso más como ciudadanos, y eso es lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos que se unen a México Libre", externó.

En entrevista en el Senado, Zavala sostuvo que será hasta el próximo año cuando tengan la confirmación por parte de la autoridades electoral, si lograron conformarse como partido político, y adelantó que de concretarse no es con la finalidad crear candidaturas para alguien.

"Es una organización que no está hecha para la candidatura de nadie, ni para la candidatura de nadie ni contra alguien, sino entorno a ideas, aunque marca la coyuntura y la necesidad de actuar en cuanto a las dificultades que estamos enfrentando como país", indicó.

La expanista refirió que para el 2021, buscarán a los mejores hombres y mujeres para ser candidatos, "en eso estaré empeñada", entre los cuales podría estar el expresidente Felipe Calderón, pero "hay preferencia por los nuevos [rostros]".