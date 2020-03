México llama a ciudadanos en el exterior a regresar cuanto antes por pandemia

El Gobierno de México pidió a sus connacionales que estén en el exterior y que quieran regresar a su país que lo hagan cuanto antes ya que se están reduciendo las frecuencias de vuelos por culpa de la pandemia del coronavirus y cada vez será más difícil volver.



"Los que quieran regresar, que lo hagan ya y que utilicen todas las opciones disponibles", dijo en entrevista telefónica con Efe el subsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura, quien está coordinando la ayuda consular para el regreso de mexicanos varados en Europa, Asia y África.



Asimismo, Ventura explicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está "alentando a todos los mexicanos a no viajar al exterior salvo en caso de urgencia".



"No es el momento de salir de México", dijo el subsecretario por los cierres de fronteras y las cancelaciones de vuelos a raíz de la crisis sanitaria que vive buena parte del planeta.



Desde el inicio del brote en la ciudad china de Wuhan, la Cancillería mexicana, a través de su red de embajadas y consulados, ha ayudado a regresar a 1.756 mexicanos varados en Europa, Asia y África por la cancelación de vuelos.



Marruecos y Egipto fueron dos de los países donde más turistas mexicanos se quedaron atrapados.



Mientras que de América Latina, según datos del viernes, fueron ayudados a regresar 1.153 mexicanos, la gran mayoría desde Perú.



"Se observa una dinámica de reducción paulatina de frecuencias de los vuelos. México tiene una gran conectividad de hasta dos vuelos diarios con las grandes capitales europeas. La tendencia ahora es a la baja por la baja demanda", relató Ventura.



El pasado 16 de febrero, México repatrió con la ayuda del Gobierno francés a 10 mexicanos residentes en Wuhan y sanos de COVID-19, mientras que el 28 de febrero rescató a otros tres mexicanos con la colaboración del Gobierno colombiano.



Ventura explicó que desde entonces ya no se han fletado aviones gubernamentales para mexicanos varados en Europa, Asia o África, aunque los consulados colaboran en otros asuntos como la búsqueda de rutas aéreas alternativas.



"Hay países con restricciones del espacio aéreo donde hay que buscar qué vuelos operan en otros lugares. Hay casos de estudiantes en los que negociamos con sus universidades para que se puedan quedar en sus residencias. También otros apoyos como facilitar el acceso a medicinas", explicó el subsecretario.



Ventura subrayó la "excelente comunicación" con las autoridades españolas para resolver el caso de mexicanos que estaban de conexión en Madrid y se quedaron varados cuando se canceló el vuelo hacia su siguiente destino.



"Ha habido una dinámica positiva con los gobiernos de China, de Francia, de Perú, de Colombia, de Guatemala, de la Unión Europea... La cooperación bilateral ha sido la norma y no la excepción", expresó el subsecretario.



Este lunes arrancó en México la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que del 23 de marzo al 19 de abril insta a la suspensión temporal de actividades no esenciales, a la reprogramación de eventos masivos y a la permanencia de la gente en sus casas.



En su informe más reciente, las autoridades sanitarias de México confirmaron 316 contagios de COVID-19, un alza de 65 casos en 24 horas, y tres fallecidos.



México y Estados Unidos cerraron el viernes la frontera común a los cruces por motivos turísticos, aunque permanece abierta para el comercio y la asistencia sanitaria.



Por ahora, el Gobierno de México no se plantea establecer una cuarentena general obligatoria para no dañar la débil economía del país, que en 2019 decreció un 0,1 %.