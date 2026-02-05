México mantiene un contrato con Cuba

Ciudad de México.- En medio de las presiones de Estados Unidos para que no se le venda petróleo a Cuba como parte de un bloqueo económico, el gobierno de México confirmó que se mantiene un contrato comercial abierto para el envío de crudo a la isla caribeña, el cual está sujeto a disponibilidad de lo que produzca Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y al ser cuestionado por la prensa, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reveló que México tiene este contrato desde 2023 con Cuba, país a cargo de Miguel Díaz-Canel. Dijo que lo enviado en 2025 representó menos de 1% de la producción total de la petrolera.

Precisó que el año pasado las ventas de crudo y petrolíferos a la isla ascendieron a 496 millones de dólares, monto que —subrayó— se mantiene estable y no tiene un impacto relevante en las finanzas de Pemex.

Rodríguez Padilla aclaró que se trata de un contrato abierto, sujeto a la disponibilidad de Pemex y a las necesidades que solicita Cuba.

"Nos piden en función de nuestra disponibilidad. Si hay disponibilidad, se seguirá vendiendo", afirmó el directivo.

Al ser cuestionado en diversas ocasiones sobre si el envío del hidrocarburo a la isla se mantendrá, Rodríguez Padilla destacó que la prioridad de la política energética nacional que se implementó con Andrés Manuel López Obrador es el procesamiento interno del crudo, por lo que las exportaciones a diversos países se han reducido de manera gradual.