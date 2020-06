México no es la excepción en aumento de violencia de género: ONU

Debido a la pandemia del coronavirus la violencia de género aumentó en todo el mundo y México no es la excepción, señaló Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, quien tomó como referencia el incremento en las llamadas de emergencia al 911.

En el conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el Covid-19, organizado por el Senado de la República, la expresidenta de Chile presentó cifras sobre la violencia de género en la región latinoamericana y no dudó que en nuestro país se haya recrudecido las agresiones contra este sector de la población:

"En América Latina, que es una región con altos niveles de feminicidio, hay fuertes señales del aumento de la violencia doméstica debido a la cuarentena o las medidas de distanciamiento. En Brasil, por ejemplo, el gobierno en abril registró un aumento del 85 por ciento en las denuncias de violencia doméstica contra la mujer comparado con el mismo periodo del año pasado.

"En Argentina las llamadas a las líneas de apoyo aumentaron 39 por ciento en abril, comparado con el año anterior, en Chile el aumento fue un 70 por ciento durante la primera semana de la cuarentena y yo me imagino que en México no es una excepción al registrar un aumento significativo en las llamadas de emergencia al 911".

En este sentido, Michelle Bachelet urgió a los países a ver la pandemia del Covid-19 como una oportunidad para mejorar los derechos humanos.

"Usemos esta crisis sin precedente como un momento de reconstruirnos mejor, a mí me encantaría que esta pandemia tuviera el efecto que tuvieron las dos guerras mundiales que permitieron que tuviéramos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cómo me gustaría que ante esta gran pandemia pudiéramos sacar las lecciones, reconstruirnos mejor para un futuro más igualitario", indicó.

Aseguró que siete de los 12 países que tuvieron mejor respuesta al coronavirus son liderados por mujeres, "así que también espero que no sólo la gente salga a aplaudir a la calle a las mujeres que trabajan en la salud, sino también a cambiar su concepción de que las mujeres son el sexo débil y que no tienen la fuerza ni la capacidad de decisión".

La representante de la Organización de las Naciones Unidas agregó que la crisis del Covid-19 también es una crisis humana y, como tal, la recuperación sólo será posible si los derechos humanos son el eje rector.

En el encuentro virtual donde se presentó Michelle Bachelet también estuvieron presentes Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, entre otras legisladoras.

También estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.