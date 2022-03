México no es un Estado fallido, afirma Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que México sea un Estado fallido y los cárteles de la droga hayan rebasado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello por las constantes masacres en el país.

Sin embargo, reconoció el tema de la violencia e inseguridad en el país es una asignatura pendiente porque existen territorios donde el gobierno ha tenido que actuar ante los embates del crimen organizado.

"No, no, me niego rotundamente a aceptar que los cárteles hayan rebasado al gobierno, no. Creo que el Presidente ha actuado de manera prudente y de manera enérgica en el combate a la impunidad y a la inseguridad", dijo en entrevista.

"Estado fallido es una connotación muy riesgosa y muy peligrosa. En México hay tranquilidad, hay instituciones funcionando, si hay territorios donde se tiene que actuar. Pero, eso es muy distinto a asegurar que hay un Estado fallido, me parece muy grave una connotación de ese nivel", agregó al ser cuestionado sobre la masacre en San José de Gracia.

Comentó que los acontecimientos últimos registrados en varios estados del país, como en Michoacán, Zacatecas, Colima, Tamaulipas y Sonora, fueron eventos trágicos a los cuales los delincuentes les dieron difusión a través de las redes sociales.

El también coordinador de Morena, dijo que esta es una estrategia "bien diseñada y bien orquestada" por parte del crimen organizado y, pareciera ser una provocación para con el Estado mexicano. Por eso, reiteró, se debe reforzar la estrategia de seguridad.

Por otra parte, recordó que este jueves la Junta de Coordinación Política se reunirá con Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil y después sostendrá un encuentro con la bancada de Morena.

Agregó que esta es una visita de cortesía de Lula da Silva, "personalidad a la que se le debe de aprender por su experiencia cuando fue presidente de Brasil".