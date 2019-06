México no firmó acuerdos en lo "oscurito", asegura Morena

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que no hubo "acuerdos en lo oscurito" y rechazó que en materia migratoria haya algún otro compromiso del gobierno mexicano que necesite de la aprobación del Congreso, como lo aseguró el presidente estadunidense, Donald Trump.

Hoy Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que está firmado otra "parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México [...] será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano".

También en su cuenta de Twitter, Delgado Carrillo escribió que lo único pendiente es la ratificación del Tratado de Libre Comercio T-MEC, pero no hay ningún otro acuerdo o compromiso en materia migratoria que tenga que pasar por el Legislativo.

"Salvo la aprobación en el @senadomexicano del acuerdo comercial #TMEC (#USMCA) que ya está en curso, NO HAY NINGÚN OTRO COMPROMISO del @GobiernoMX que necesite la aprobación del Congreso derivado del acuerdo firmado el pasado viernes, como lo asegura @realDonaldTrump".

En entrevista al finalizar la entrega de resultados sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Delgado Carrillo insistió en que si se requieren recursos para cumplir con lo acordado con Estados Unidos, se analizarán las ampliaciones presupuestales necesarias.

Si el gobierno necesita un reajuste presupuestal se apoyaría esa petición "porque queremos que el gobierno mexicano cumpla", dijo.

Rechazó que se haya diferido para 45 o 90 días el amago del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles y aseguró que el acuerdo fue positivo. No puede volver la amenaza de los aranceles, expuso, porque de aprobarse el TMEC se acabaría cualquier pretexto unilateral para imponer tarifas.

"No hay sospechosísimos en lo firmado, ha habido un ejercicio diplomático transparente. No hay que andar buscando cosas que no están", demandó.