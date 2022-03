México no presenta pruebas de que Panamá haya dicho no a Salmerón

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- No hay ninguna prueba documental ni en la Oficina de la Presidencia ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores de que Panamá haya fijado su posicionamiento a México sobre la designación del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, según informaron esas dependencias del gobierno mexicano a la solicitud de información realizada por el noticiario "Por la mañana" de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Radio Fórmula.

Está mañana de lunes, en el noticiario el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer que luego de haber hecho, vía transparencia, una solicitud de información tanto a la Oficina de la Presidencia y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para tener el documento sobre cuál había sido la comunicación entre el gobierno de Panamá y México "tanto oral, como escrita, como videollamada, incluso personal", la Cancillería les respondió "no tenemos nada respecto al tema", mientras que la Oficina de la Presidencia dijo que "no somos competentes para dar a conocer está respuesta que da el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al nombramiento de Pedro Salmerón".

De acuerdo con esta solicitud de información, la respuesta que les dio la Cancillería fue que "no tiene la obligación o el derecho de tener la información requerida, por lo que tampoco se va a someter a la consideración del comité de transparencia para declarar la inexistencia de la información". Es decir, apunto la reportera que "no hay ningún documento ni ningún video o no hay ninguna prueba documental de que Panamá le haya respondido a México sobre esta negativa, esto nos dice tanto la Oficina de la Presidencia como la Secretaría de Relaciones Exteriores".

Sin embargo, el 25 de enero pasado, la canciller de Panamá, Erika Mouynes indicó que por canales diplomáticos su país ya había fijado y enviado un posicionamiento a México sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, y a pesar de que el Presidente en una conferencia matutina señaló que "como su fuera la Santa Inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformo, que porque estaban en desacuerdo en el ITAM".

Y a espera de que el 1 de febrero el Presidente presentó y leyó en su conferencia la carta del historiador Pedro Salmerón declinó al cargo de embajador de México en Panamá.

"Pero la carta que envió Panamá no existe para el gobierno mexicano, no hay nada que se haya enviado o recibido por parte del gobierno de Panamá sobre este tema", señaló Ciro Gómez Leyva en su noticiario dónde insistió que la Secretaría de Relaciones Exteriores "textualmente negó haber recibido documento por parte del gobierno de Panamá sobre la intención de nombrar a Pedro Salmerón como embajador de México en ese país" y que la Dirección General para Centroamérica y el Caribe "nos dice que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros correspondientes no localizan la información requerida, que no se ha enviado ni recibido ningún documento con lo solicitado", afirmó la reportera Andrea Meraz, de "Por la mañana".