México no sufrirá de calamidades por fallas eléctricas: AMLO

OAXACA, Oax., junio 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no sufrirá de calamidades -como los apagones en Estados Unidos de 2021- por fallas en el suministro del servicio eléctrico.

"Hubo una helada, estuvieron un mes sin luz, en Texas, y nosotras no vamos a padecer, a sufrir por esas calamidades".

Al salir del hotel donde pernoctó en este puerto, el titular del Ejecutivo explicó que sí se tratara de una helada en Texas, allá si tienen problemas por qué ellos privatizaron toda la industria eléctrica y nosotros estamos rescatando la industria eléctrica nacional.

"Porque los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos trabajadores mexicanos eléctrico son de primera, puro cuarto bate".

Aseguró que tras la ola de calor que generó mayor consumo eléctrico, no hay nada que temer porque no habrá apagones, pues hay capacidad suficiente de energía eléctrica.

"Decirle a todos los mexicanos que ayer hice una evaluación de toda la capacidad eléctrica de nuestro país, en especial la capacidad de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad".

No obstante, el Jefe del Ejecutivo criticó que sus adversarios y "algunos diablitos" están alarmando.

Por ello -agregó- es importante que los ciudadanos sepan que no nos vamos a quedar sin luz, que tenemos reservas y que además no aumentará el precio de la Luz.

Aseguró que en ninguna entidad se han registrado problemas en el suministro de energía eléctrica porque tenemos reservas.

"En ninguna parte, en ninguna parte, tenemos reservas suficientes, no hay nada".