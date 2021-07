México no tomará papel protagónico en apoyo a Cuba: AMLO

Al reiterar su exhorto a que se ponga fin al bloqueo económico a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su ofrecimiento de apoyo a la isla nuestro país no tomará un papel protagónico.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el bloqueo a la isla es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal.

López Obrador llamó a que no haya injerencia de otros gobiernos y señaló que se deben de respetar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y buscar las soluciones pacíficas a los conflictos.

"Si no hay sesgo político, intervencionista, que se ayude a Cuba, también si ellos lo demandan, respetarlos", dijo.

-"¿Ve usted que Estados Unidos pudiera aprovecharse o tenga intervención en estas protestas como dice el embajador?", se le cuestionó

-"No tengo información", dijo.

-"¿Todavía no hay contacto con el gobierno de Cuba?", se le preguntó.

-"Se está viendo, desde luego nosotros no queremos jugar un rol protagónico en nada, sólo actuar cuando es necesario y para ayudar, y siempre buscando el diálogo, y la no confrontación, y los acuerdos", indicó.

Por su lado, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó que México ofreció su apoyo al gobierno cubano ya que ostenta la presidencia Pro-Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

"Ayer hablé con el canciller, con mi homólogo de Cuba, para establecer comunicación y a nombre de toda la Comunidad ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista humanitario a Cuba. Entonces estamos en esa comunicación, por convicción de la política exterior mexicana y por el rol que México tiene ahora en la presidencia Pro Témpore de esa Comunidad de la cual forma parte Cuba, entonces si estamos en comunicación", externó.