México, "optimista" ante la aprobación del T-MEC: Marcelo Ebrard

El gobierno mexicano se encuentra "optimista" ante la aprobación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Entrevistado al término de un desayuno con congresistas de Estados Unidos, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que los legisladores norteamericanos tienen interés en que se ratifique el acuerdo comercial, aunque tienen muchas dudas.

Resaltó que una de las inquietudes que los congresistas explicaron es la manera en la que México implementará la reforma laboral.

"Ellos desearían que se apruebe el tratado, pero no entienden bien cómo se va a implementar la reforma laboral en México, les explicamos cómo funciona eso, las etapas, preocupaciones", destacó.

Detalló que uno de los acuerdo del encuentro fue que se les enviaría a los congresistas un documento en el que se desarrollen aspectos como el presupuesto destinado para la reforma laboral, así como la importancia que se le da al Poder Judicial.

"A mí modo de ver fue un muy buen diálogo, el presidente estuvo muy claro, les dijo que los cambios de salarios y condiciones de los trabajadores son lo principal de la Cuarta Transformación, independientemente del tratado eso está cambiando y seguirá cambiando, México no sostendrá más su desarrollo en bajos salarios y entonces ellos encontraron afinidad en lo que dice México", resaltó.

Añadió que "yo sería optimista, no quiero decir que no haya problemas con Estados Unidos,el presidente les dio una carta dirigida a Pelossi que es muy importante, es la síntesis de lo que dijo, si estamos de acuerdo en lo laboral ya no hay otros temas ojalá, no se posponga más la aprobación del tratado porque para México sería muy importante, y queremos que ese tratado entre en funcionamiento porque dará lugar a que muchas inversiones que están esperando podrían resolverse o iniciarse tanto en Estados Unidos como en Canadá, o México".

En la reunión también estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau; la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; así como el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, entre otros.