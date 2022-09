México pagará caro retrasar metas contra cambio climático, dice ITAM

A-AA+

México necesitará hasta 14 mil millones de dólares para poder cumplir con las metas para el cambio climático, pero entre más se tarde en tener una política regulatoria más ambiciosa, le resultará más caro, advirtió el director del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM, Juan Carlos Belausteguigoitia.

"Las metas de México no son muy ambiciosas; si no sabemos a qué nos vamos a tener en los próximos 20-30 años en términos de política climática, muy poco vamos a avanzar y tengo estudios que nos dicen qué caro es esperarse", matizó.

Al participar en el panel Tendencias ASG y financiamiento climático en el marco del XXVI Foro fronterizo organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), dijo que México requiere entre 10 mil y 14 mil millones de dólares anuales para cumplir las metas del Acuerdo de París.

Dicho acuerdo tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no sea mayor a 1.5 grados.

"Sabemos las metas de México no son muy ambiciosas, y si todos los países hicieran lo que México dice que va hacer, el incremento en la temperatura en el 2050 sería más de tres grados y como se sabe la meta es de 1.5 grados", acusó.

Ponderó que el cambio climático es el problema de mayor magnitud que afecta a la humanidad por lo que tendríamos que empezar a buscar de manera coordinada cómo enfrentarlo poniéndole precios a las emisiones de carbono.

Sin certeza regulatoria en la parte de política climática, no serán suficientes los esfuerzos financieros por sacar los mejores instrumentos y "hacer maravillas", porque eso tiene un límite, sentenció.

Alertó que, si nos esperamos al 2030, al 2028 para empezar a actuar, nos va a salir "increíblemente más caro".

Como ejemplo ilustró que, si iniciáramos ya en este momento, el "precio sombra" de carbono para México para cumplir con los objetivos llegaría al 2050 alrededor de 200 dólares.

Pero si empezamos en el 2030, subiría a 780 dólares; eso sería una idea de qué señal tendríamos que mandar para cumplir con lo que se espera en París, de ese tamaño está, ponderó.

El especialista advirtió que, si no se hace la descarbonización del sector eléctrico, será imposible alcanzar los compromisos contraídos en materia climática.

Dijo apoyar a la innovación, pero dado que somos un país pobre y tenemos otras prioridades por los problemas serios en educación, salud y seguridad, propuso buscar "gorrearlo".