México pedirá a EE.UU. ayuda para conseguir un millón de mascarillas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que pedirá al Gobierno de Estados Unidos ayuda para conseguir un millón de mascarillas "de buena calidad" para ayudar a proteger al personal médico que lucha contra el coronavirus en el país.



"Hay que hacer gestiones con los Gobiernos para que nos apoyen con equipos, en este caso con mascarillas. Estamos por conseguir un millón de mascarillas más de buena calidad. Ya se tienen, no tenemos ahora déficit, faltante pero tenemos que prepararnos hacia adelante", indicó el mandatario durante su conferencia desde Palacio Nacional.



El mandatario señaló que este día hará una llamada al Gobierno de Estados Unidos para la venta de las mascarillas y recordó que "nos han ayudado bastante con la entrega de los ventiladores, están cumpliendo", aseveró.



Aseguró que en los últimos días se ha hecho entrega de equipos médicos y de cubrebocas de "mejor calidad" a los profesionales de la salud, pues es algo que está escaseando en el país y que debido a ello ha habido especulación.



"Me decían hoy que una mascarilla que se vende en 70 pesos (2,93 dólares) ahora la venden en 250 pesos (10,48 dólares) y, no solo eso, que las plantas están controladas por los Gobiernos", advirtió.



Aseguró que además de Estados Unidos, también se han recibido ayuda de China, país que había tenido algunos problemas para poder ayudar.



"Pero ya se está reestableciendo el abasto de material, de equipo y estamos todos los días atendiendo esto", detalló el mandatario.



Desde principios de abril, el Gobierno mexicano pidió ayuda al estadounidense para conseguir 10.000 ventiladores y 10.000 monitores para atender enfermos críticos de COVID-19, que suma en México 42.595 contagios y 4.477 decesos.



A principios de mayo, el país recibió los primeros 211 ventiladores provenientes del país vecino, acción que se ha repetido cada semana y apenas ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que recibió 2.000 ventiladores más para repartir en los hospitales públicos del país.



TODAVÍA HAY CAMAS DISPONIBLES



López Obrador pidió a la población seguirse cuidando ante esta emergencia y afirmó que en el país todavía quedan camas disponibles para atender a los pacientes: "Tenemos disponibles el 50 % (de camas) para COVID que son como 5.000 camas y para emergencia, terapia intensiva, como 2.000 camas o más", afirmó.



Negó que hubiera un problema de saturación en los hospitales y recordó que cuando se inició la pandemia ya se estaba fortaleciendo al sector salud, por lo que a la llegada de la enfermedad "lo que se hizo fue acelerar todo el plan".



Recordó que se utilizaron los 40.000 millones de pesos (1.676 millones de dólares) de un fondo que existía para salud para reforzar el sistema y que con la pandemia se destinaron 5.000 millones de pesos (unos 209 millones de dólares) a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para el Plan Marina y el Plan DN-III.



Con ello, aseguró se rehabilitaron hospitales, se contrató personal de salud y se les dotó de equipo médico para atender la pandemia.



Según datos oficiales, solo el 35 % de las camas de los hospitales están ocupadas a nivel nacional, aunque en la Ciudad de México, donde hay más casos, el porcentaje sube al 73 %.



En el caso de las camas con ventilador (para enfermos críticos), la ocupación es del 29 % a nivel nacional y del 58 % en la Ciudad de México.