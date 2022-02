México pide poner fin a sanciones unilaterales como el embargo a Cuba

Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador de México ante el órgano, Juan Ramón de la Fuente, insistió en su exigencia de que se ponga fin al embargo económico a Cuba impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

Este es su discurso íntegro:

"El tema que hoy debatimos, está en el centro de las prioridades de México en este Consejo. Hace algún tiempo, pusimos sobre la mesa, la necesidad de salvaguardar el espacio humanitario a través de una iniciativa conjunta con Alemania y Suiza, y más recientemente, coauspiciamos con la Unión Europea una serie de discusiones sobre la protección y seguridad del personal humanitario en los conflictos, donde también abordamos el impacto negativo aun cuando no sea intencional de las sanciones.

"Estas iniciativas han rendido algunos frutos. Hemos pasado del debate sobre si las sanciones producen o no consecuencias humanitarias indeseables, a una etapa de acción para intentar prevenir o mitigar su impacto.

"El caso de Somalia y el reciente fortalecimiento del lenguaje humanitario en el régimen de sanciones en la República Democrática del Congo, así como la adopción 26-15 del Consejo de Seguridad, creando una excepción humanitaria en Afganistán, son ejemplos concretos de todo ello.

"Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

"A pesar de que solicitamos incluir lenguaje acordado sobre el impacto humanitario en la renovación de los mandatos de las resoluciones 12-67 y 13-73 en el ámbito del combate al terrorismo, dada la oposición de una minoría de miembros del Consejo, las resoluciones 26-11 y 26-17, adoptadas en diciembre pasado, son desafortunadamente omisas con este respecto.

"Estos dobles raseros son inaceptables, pues vulneran la acción humanitaria y violentan al derecho internacional humanitario.

"La realidad, es que en muchas ocasiones, las sanciones imponen grandes restricciones adonantes para proveer fondos o equipos a actores humanitarios. En ocasiones, también derivan en procesos penales en contra de personal humanitario, generan una onda expansiva de desincentivos para participar o cooperar en programas de caracter humanitario, y terminan por afectar a la población que precisamente queremos beneficiar.

"Por ello, México se opone a la imposición de sanciones unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas, como es el caso del embargo a Cuba. Reiteramos la necesidad de poner fin a esa práctica de conformidad con la resolución 75/289 de la Asamblea General".