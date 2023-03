México planteó a EU 3 de 4 soluciones en disputa energética

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- En el conflicto por la política energética mexicana, se presentaron tres de cuatro soluciones a Estados Unidos para dirimir el conflicto; sin embargo, el gobierno estadounidense pide resolver todas en su conjunto, dijo la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro.

Durante la 106 Asamblea General de Socios de la American Chamber México (Amcham), la funcionaria afirmó que los conflictos en política energética se dividen en cuatro bloques y "se puso solución a Estados Unidos para poder liberar tres de los bloques, pero no hemos podido tener reuniones con ellos, (porque) quieren verlo de manera integral".

"No se ha solucionado ninguno (de los cuatro bloques de conflicto) porque se resuelven en paquete. Están las propuestas de solución de los tres bloques", expuso.

Añadió que "las propuestas de solución son las obvias y las que todos esperaban"; por ejemplo, se planteó que el sector privado obtenga permisos de autogeneración eléctrica, ante los problemas técnicos para interconectarlos a la red.

El problema se generó porque "la percepción era que estaban despachando discriminadamente (la electricidad), pero no era que fuera indiscriminadamente, sino que se tardaban en conectar energías renovables, eso es un tema de carácter técnico".

Por eso se pidió a la Secretaría de Energía que comunique próximamente las inversiones necesarias para la ampliación en el sistema de distribución, para las líneas que están congestionadas y los transformadores.

Comentó que a los funcionarios estadounidenses se les propuso dar permisos de autogeneración al sector privado ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual —dijo— desde el pasado 1 de marzo ese organismo regulador regresó al horario normal de atención para atender al sector privado.

Dijo que están también los bloques de conflicto que tienen que ver con el azufre en gasolinas, los amparos a los cambios hechos a la legislación de la industria eléctrica del 2021 y temas administrativos.

Comentó que en cuanto a los cambios a la legislación de la Industria Eléctrica, que ahora están detenidos en el Poder Judicial, porque "hubo muchos amparos contra la iniciativa de 2021", lo cierto es que están operando bajo la legislación del 2014, como el problema de fondo es este tema se armaron grupos de trabajo para ver los fallos que da el Poder Judicial y a ello se le está dando seguimiento.

Afirmó que los conflictos que hay entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se resuelven bajo los compromisos de este convenio.

"No nos podemos espantar por cosas como esas"

"Dirimir es parte de la vida y no nos podemos espantar por cosas como esas y tenemos que tener claridad que si vamos a seguir las reglas del juego y vamos a asumir la responsabilidad final de lo que se resuelva, no le veo mayor problema, la comunicación ha sido muy abierta con el gobierno de Estados Unidos y Canadá", comentó.

Añadió que el acuerdo "tiene sus propios mecanismos de solución de controversias y cuando haya una diferencia hay que agotarlos y cuando se tome una solución hay que cumplirla", por eso se agotarán todas las instancias y en cuanto se agoten y se decidan seguir los pasos que considera el T-MEC se aplicará la resolución.

Afirmó que existe un compromiso de los presidentes de América del Norte de trabajar juntos para solucionar los problemas "incluso aquellos que, si bien es cierto, donde no existe la razón jurídica, estamos buscando como resolverlos para no generar problemas en la inversión porque si no pierde el país, la empresa y todo el mundo".