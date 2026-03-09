"México puede vivir un nearshoring 2.0"

Ciudad de México.- México podría experimentar una nueva ola de relocalización de inversiones, impulsada por la integración económica con Estados Unidos y por el creciente interés de inversionistas nacionales y extranjeros en expandir sus operaciones en el territorio nacional, estimó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

El directivo dijo que hay confianza en que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) llegará a buenos términos, lo que abrirá más oportunidades de inversión.

"Hay mucho apetito, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, de invertir en México. Necesitamos invertir más en infraestructura, en energía, porque cuando se resuelva el tratado puede venir un nearshoring 2.0".

Sin embargo, advirtió que, para capitalizar ese potencial, será necesario detonar proyectos estratégicos que permitan ampliar la infraestructura logística, energética y de transporte en México. Y es que la disponibilidad de carreteras, energía y condiciones adecuadas para la inversión serán factores clave para sostener una expansión más dinámica de la economía mexicana, mencionó García Ascencio.

Desde la perspectiva de Santander, el interés de los inversionistas ya está presente, pero el reto consiste en acelerar la ejecución de los proyectos, tomando en cuenta que el sistema financiero mexicano tiene la disposición y capacidad de acompañar a los empresarios, mencionó Felipe García Ascencio.

"Tenemos cartera abierta para poder crecer el crédito en todos los segmentos. Estamos comprometidos con nuestros clientes para seguir creciendo en sus metas, que puedan comprarse un auto, una casa, tener ahorros. Muy comprometidos por el lado de individuos, empresas y Pymes", subrayó el director.

En ese escenario, el banco de origen español anticipa que su cartera de crédito en México podría crecer entre 7% y 10% durante este 2026, ritmo similar al del año pasado.

El director general de Santander México también mencionó que en el sector se cuenta con una expectativa de buen aterrizaje de la reforma judicial, tema sobre el cual el gremio ha pedido contar con tribunales especializados.