México ratificará el T-MEC la próxima semana, dice López Obrador

"Puedo asegurar que la semana próxima se va a ratificar por parte del Senado mexicano el tratado de libre comercio y esto va ayudar mucho", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.



López Obrador aseveró que hay "un ambiente inmejorable para que se ratifique" e informó que el primer tema que tratará la cámara alta en el período extraordinario de la próxima semana será el T-MEC.



"Lo vamos a hacer primero que Canadá y Estados Unidos, esto significa que estamos cumpliendo", dijo sobre el proceso de ratificación, que también debe ser ratificado en Washington y Ottawa.

López Obrador aseguró que la ratificación del T-MEC, que sustituirá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), será "una muy buena noticia para México y el mundo".



La negociación para modernizar TLCAN comenzó en agosto de 2017 y fue una auténtica montaña rusa con idas y venidas de la Casa Blanca, con un Donald Trump empeñado en mejorar las condiciones del que, para él, era el peor tratado comercial de la historia de su país.



Finalmente, el 30 de noviembre de 2018 se logró un acuerdo entre países -con un México todavía bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018)- y empezó un largo proceso de ratificación empañado por varios asuntos, como la imposición, y posterior suspensión, de aranceles entre las naciones.



El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó la semana pasada con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas por no frenar los flujos migratorios, lo que hizo peligrar el T-MEC.



Sin embargo, ambos Gobiernos llegaron a un acuerdo en el que México se comprometió a frenar la migración y Estados Unidos a apoyar un plan de desarrollo para Centroamérica.



Este lunes, López Obrador se reunirá con su Gabinete para abordar las condiciones de este acuerdo y "evitar en un futuro cualquier amenaza de imposición de aranceles".



El presidente, quien quiere implementar en 90 días un plan para crear empleos en Centroamérica y evitar la migración forzada, se mostró convencido de que van "a tener buenos resultados".



"Estoy muy contento y satisfecho con el acuerdo que se alcanzó con el Gobierno de Estados Unidos. Contento y feliz porque evitamos una crisis económica; no fue una cosa menor", relató el mandatario mexicano.



López Obrador dijo que México va a demostrar que "se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza y respetando los derechos humanos".



Asimismo, celebró poder iniciar esta semana de "otra forma", aunque restó importancia a las tensiones vividas con Estados Unidos: "Tampoco crean que no dormíamos. Estábamos relajados, relajados, relajados", dijo entre risas.