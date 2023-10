México recibe observaciones de ONU sobre desaparición forzada

El Gobierno de México informó que recibe las recomendaciones expresadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

La inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en México provoca una "impunidad casi absoluta" en el país, denunció este martes el comité de la ONU.Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores indicaron que el Comité reconoció la cooperación de México para realizar un diálogo constructivo, además que se valoraron los esfuerzos realizados por varios actores desde que publicó el informe de su visita a nuestro país en noviembre de 2021.El documento incluye un número muy importante de referencias a avances; entre los que destacan: i) la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, ii) el Banco Nacional de Datos Forenses, iii) el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, iv) el aumento significativo del presupuesto y personal asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, vi) el Protocolo Homologado de Investigación y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición en todas las entidades federativas, vii) los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.Sobre el proceso de mejora de la información en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, "se aclara que éste se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, y las fiscalías, quienes acompañan de manera directa el proceso de verificación del registro"."En este proceso, se cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones en el entendido de que toda autoridad es auxiliar en la búsqueda de personas. Las acciones encaminadas a la verificación se realizan en atención a lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda", indicó el Gobierno de México.Se indicó que desde Gobernación se ha implementado un sistema de atención de las acciones urgentes "que no solo se limita a la solicitud de información, sino que se realizan mesas de trabajo con familiares, agentes del ministerio público, comisiones de búsqueda (local y nacional), comisiones de atención a víctimas"."En algunos casos, se incluyen mecanismos de protección y comisiones de derechos humanos para establecer, de manera conjunta, los diferentes cursos de acción. Adicionalmente, se definen planes de búsqueda e investigación", mencionó."Respecto a los mecanismos de coordinación efectiva, es importante señalar que, de la totalidad de las acciones de búsqueda realizadas por la CNB, el 45 % ha sido con participación de las Fiscalías Estatales, 22% con participación de la FGR, 9% con ambas, FGR y Fiscalías estatales, y solo el 24% sin la colaboración de alguna fiscalía. El 24% tiene que ver con aquellas acciones de prospección en preparación a las actividades de búsqueda. En todas las ocasiones en que se lleva a cabo una acción de búsqueda se cuenta con participación de alguna fiscalía debido a la posible localización de un indicio", se puntualizó.Referente a Crisis Forense, "se encuentran concluidas las instalaciones de un Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, tres Centros de Resguardo Temporal de Cuerpos en Tamaulipas y Jalisco, un Centro de Resguardo Temporal en Culiacán, Sinaloa y se encuentran en construcción 15 centros o unidades más en distintas partes de la República"."El Gobierno de México recibe las observaciones proporcionadas por el Comité y reitera la colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos para robustecer sus acciones en la prevención y atención a los casos de desaparición en el país."Finalmente, el Estado mexicano reafirma su apertura ante el escrutinio internacional y el compromiso con los familiares de las personas desaparecidas", señalaron las dependencias.