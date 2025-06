México reconoce como Estados a Palestina e Israel: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México seguirá reconociendo como Estados a Israel, pero también a Palestina y manifestó que por principio de la política exterior mexicana, su gobierno siempre condenará las agresiones a la población civil y nunca estará a favor del daño a ningún menor.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que México ha pugnado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace varios años a que se reconozcan a ambos Estados.

"México ha reconocido y seguirá reconociendo dos Estados: el Estado Palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos Estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años porque se reconozcan los dos Estados".

La jefa del Ejecutivo federal manifestó que por principio de la política exterior mexicana, su gobierno siempre condenará las agresiones a la población civil y nunca estará a favor del daño a ningún menor.

"También hemos condenado agresiones a poblaciones civiles y siempre lo vamos a hacer, ¿en qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89, particularmente inciso décimo, todos los presidentes de México, todos deben conducirse bajo esa doctrina, que es la política exterior de México.

"Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño, a una niña, a un infante, jamás, ni de afectación a las poblaciones civiles. Ese es principio, convicción y política exterior mexicana".

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en el artículo 89 de la Constitución se enumeran los principios con base en los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

"He hecho declaraciones sobre eso, dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la Presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución", dijo.