México registró un aumento del 110.8% en casos de COVID en los últimos días de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- En los últimos quince días, México registró un repunte significativo en el número de casos positivos por COVID-19.



El aumento de casos coincide con el inicio de las fiestas de fin de año y luego del primer caso confirmado de Ómicron en el país, una variante caracterizada por su alto nivel de contagio, registrado el pasado 3 de diciembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud consultados por SinEmbargo, de la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 hubo un incremento del 110.8 por ciento en el número de casos positivos por COVID-19 en todo el país respecto al periodo del 20 al 26 de diciembre.

En la semana del 20 al 26 de diciembre se registraron 18 mil 259 casos; sin embargo, en los últimos siete días de 2021 hubo un incremento exponencial en el número de nuevos positivos al sumar 38 mil 491.

Ciudad de México, Baja CaliFornia Sur, Quintana Roo, el Estado de México y Baja California son las cinco entidades que destacan por tener el mayor aumento en el número de positivos por COVID-19.

Tal y como ha sucedido desde el inicio de la pandemia, la capital del país cuenta con el mayor número de personas contagiadas. Del 20 al 26 de diciembre se registraron 4 mil 050 casos, pero en la semana del 27 de diciembre al 2 de enero se alcanzó la cifra de 10 mil 780 nuevos positivos, lo que significó un aumento del 166.1 por ciento.

El Estado de México ocupa el segundo lugar en el mayor aumento de contagios registrados en los últimos 15 días. Pasó de tener 986 casos hasta alcanzar el número de 2 mil 527 positivos en una sola semana, lo que representa un alza del 156.2 por ciento.

Baja California Sur es otra de las entidades que encabezan el incremento de casos positivos en el país. En la semana del 20 al 26 de diciembre el estado sumó mil 722 positivos; sin embargo, del 27 de diciembre al 2 de enero alcanzó los 3 mil 330 contagios, lo que se traduce en un incremento del 93.3 por ciento.

Otro estado que tuvo un alza importante en el número de contagios fue Quintana Roo, que pasó de tener 678 casos en una semana hasta sumar mil 922 nuevo positivos en los últimos días del año, registrando un incremento del 183.4 por ciento.

Finalmente, Baja California cierra el conteo de los estados con mayor número de nuevos casos en los últimos 15 días con un alza del 19.8 por ciento, al pasar de mil 609 contagios hasta los mil 929.

MÉXICO SIN RESTRICCIONES

A diferencia de otros países, México pasó las fiestas de fin de año sin ningún tipo de restricción.

Los contagios crecen a ritmo acelerado a lo largo y ancho de todo el país, pero dos estados que se distinguen por estar entre los favoritos de los turistas extranjeros destacan por aparecer entre las entidades con más casos: Baja California Sur y Quintana Roo que siguen abiertos a los viajeros sin ningún tipo de restricción.

En ningún momento de la pandemia el país cerró sus fronteras ni ha obligado a los visitantes de otros países a someterse a pruebas obligatorias de COVID. Las únicas restricciones aplicadas por las autoridades fueron por la vía terrestre en la frontera con Estados Unidos que sí fue cerrada a viajes no esenciales hasta el pasado mes de noviembre.

El pasado 3 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un aumento en el número de contagios por COVID-19 debido a la variante Ómicron, pero resaltó que esta es menos dañina y menos mortal.

"Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay fallecimientos", precisó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador, afirmó que el país "no ha tenido problemas" por la nueva variante ómicron del coronavirus, que se ha detectado en más de 40 personas en el territorio.

"No han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

El presidente reconoció que el Gobierno espera un aumento en los contagios por Ómicron, aunque insistió en que "no tiene la gravedad esta variante que la otra (la delta), que nos afectó mucho".

Estas declaraciones se suman a las palabras de Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de México, indicó que Ómicron podría ser menos mortal, una apreciación con la que coinciden en el sector oficial de Gran Bretaña y con investigaciones que se han realizado en Sudáfrica, aunque algunos científicos todavía ven la necesidad de aplicar medidas adicionales.

"Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. Es indiscutible que en algún momento en México, así como en otros países, pueda haber una cuarta ola y en algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia", dijo López-Gatell.

El pasado viernes 31 de diciembre, México registró 10 mil 037 nuevos contagios, la cifra más alta desde el 24 de septiembre cuando se contabilizaron 10 mil 139 casos.

La Secretaría de Salud (SSa) detectó a la primera persona contagiada con la variante Ómicron el 3 de diciembre y desde entonces suman más de 40 casos confirmados por los gobiernos estatales de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.

Pero según datos de la plataforma Gisaid (por su nombre en inglés (Global Iniciative on Sharing All Influenza Data) ya hay 254 casos de contagios de Ómicron en el país.