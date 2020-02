México se alista para un San Valentín con regalos y conjuros pese a la crisis

Galería 1 de 7

Pese a la frágil situación económica, la oferta mexicana para celebrar el día de San Valentín este 14 de febrero es muy extensa y va desde los infaltables peluches, flores, dulces y chocolates hasta las veladoras, las lociones y los jabones "preparados" por santeros.



En estos días, al igual que los previos a cualquiera de la fechas significativas como Navidad, Reyes Magos o el Día de la Madre, que representan potenciales ventas, los alrededores del popular Mercado de Sonora, en el centro de la Ciudad de México, atestiguan la visita de miles de personas que van en busca de regalos para la también llamada fiesta del Amor y la Amistad.



"La venta aumenta un poco más en estos días", contó a Efe Abner, quien desde hace 10 años vende productos especiales para este festejo en los alrededores del Mercado de Sonora.



Aunque las personas creen con la fecha del 14 de febrero los "precios aumentan", no es así, pero lo que sí se eleva es la demanda, aseguró, pese a que las cifras económicas del país no son alentadoras.



Según datos preliminares, el producto interior bruto (PIB) de México se contrajo 0,1 % en 2019, lo que supone una sustancial caída frente al crecimiento de 2,1 % del año anterior.



Además, en 2018, 41,9 % de la población (52,4 millones) vivía en la pobreza y el salario mínimo diario alcanza los 123,22 pesos (6,6 dólares).



Por eso para el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) de México, Cuauhtémoc Rivera, el 14 de febrero es una fecha en la que este año "es necesario realizar un gasto responsable" y hacer "un alto a la hora de consumir".



"No caigamos en la tentación de sacrificar lo necesario por lo suntuario, no hay que comprometer aún más las exiguas finanzas familiares", apuntó recientemente el titular de la ANPEC.



CENAS Y PELUCHES, LO MÁS POPULAR



Según una encuesta De las Heras Demotecnia, el 58 % de los mexicanos celebra el 14 de febrero, el 23 % acostumbra gastar menos de 100 pesos (5,3 dólares) en los regalos de ese día, y solo uno de cada 10 (1 %) dijo que gasta más de 1.000 pesos (53,6 dólares).



El estudio señala que cuatro de cada diez mexicanos acostumbran a celebrar con una comida o cena romántica, mientras que 18 % regala dulces, 13 % flores, 8 % ropa, 4 % perfumes, 2 % joyas, 2 % muñecos de peluche y un 1 % obsequia algún viaje.



Con un costo entre los 220 pesos (11,8 dólares) y los 25 pesos (1,3 dólares), los muñecos de peluche siguen siendo muy populares en San Valentín.



En cuanto a precio, la excepción son los peluches de grandes dimensiones como los enormes osos, los unicornios o las figuras de personajes animados que alcanzan precios de hasta 2.000 pesos (unos 107 dólares).



"Los peluches siguen funcionando como regalo", contó a Efe Rocío, quien prácticamente toda su vida ha vendido los muñecos de peluche.



"En años anteriores funcionaron muy bien los osos, pero este se han vendido muy bien los changos (monos)", agregó la mujer, quien se instaló dos meses atrás para aprovechar la temporada de Navidad y Reyes Magos y la ha alargado hasta mediados de febrero.



Otro obsequio entre los mexicanos, muy fácil encontrar, son los globos.



"Un globo es un regalo muy sencillo, pero muy significativo", dice Cecilia, quien atiende un local ambulante de globos metálicos con costos entre los 10 y los 60 pesos (0,5 y 3,2 dólares).



PÓCIMAS PARA EL AMOR



Además de los clásicos regalos, los mexicanos acuden al Mercado de Sonora, inaugurado en 1958, para "encontrar el amor" mediante hechizos, pócimas, lociones, jabones y "trabajos" de santería.



La señora Guillermina, una comerciante con más de 30 años en el mercado, cuenta que si las personas buscan entablar un relación o van iniciando la misma llegan en busca de productos "atrayentes".



Si con el paso del tiempo la relación prospera, los interesados regresan con "fotos" para hacer un "endulzamiento", para pedir que el noviazgo avance o el matrimonio se fortifique.



A veces el "hombre anda por ahí con otra (amante), entonces la esposa trae la foto de la mujer y me pide que los separe o que se peleen" y esto se puede hacer con veladoras, jabones, lociones o hechizos, añadió.



Otra vendedora, Mireya, relató a Efe que al Mercado de Sonora la gente llega "para el encontrar el amor" y para alcanzar ese objetivo pueden usar desde el "perfume flechador" hasta los "polvos del amor"', como el mítico "Ven a mí", así como veladoras y amuletos.



"Las que no tienen novio vienen para conseguir y las que tienen, para que no se les vaya. Y otras para que les quiten a las 'enemigas' (pretendientes del prospecto de novio)", relató.



En esa búsqueda del amor, De las Heras Demotecnia abordó también en su encuesta aplicaciones como Tinder.



Según el estudio, realizado a mayores de 16 años mediante encuesta telefónica, para 7 de cada 10 mexicanos "las aplicaciones de citas no funcionan para descubrir el auténtico amor" y solo el 16 % dice haber utilizado una "app" con ese fin.