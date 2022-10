México se construye por una conjunción de ideales, asegura Ildefonso Guajardo

A-AA+

El México del futuro no lo construye una facción o partido, se construye por una conjunción de ideales y objetivos, por mexicanos con convicciones, listos para frenar la debacle y la destrucción de las instituciones, aseguró el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, actual diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al participar en la primera jornada de los "Diálogos por México", organizados por la dirigencia nacional del PRI, Guajardo Villarreal refrendó su convicción aliancista, pero advirtió que la oposición no puede ofrecerle al país "un regreso al pasado".

Destacó que las políticas públicas exitosas y que han podido permanecer en el tiempo, se concretaron "gracias a que fueron apoyadas sin importar el partido en el gobierno".

En el Auditorio "Plutarco Elías Calles" de la sede nacional del PRI, destacó que en materia económica, gracias a las instituciones creadas por los gobiernos priistas, "tuvimos seguridad pública, acceso a las medicinas y salud", pero lamentó que esta generación no tendrá la misma oportunidad, por lo que será indispensable invertir en niños y jóvenes, además de integrar a los sectores productivos, "siendo capaces de crear los consensos".

Ildefonso Guajardo recalcó que la educación mexicana se ha quedado anquilosada. "Perdemos tiempo en discutir el contenido ideológico, que en beneficiarnos de las nuevas tecnologías", lamentó.

Ante la militancia priista, denunció que el gobierno está destruyendo las instituciones y no responde a las expectativas ciudadanas, por lo que "el gran reto no es demostrar lo mal que están las cosas, el gran reto es lo que vamos a ofrecer".

Indicó que el gran reto para los priistas "no es demostrarle a la población lo mal que (el gobierno) está haciendo las cosas, eso muchos ya lo saben. El gran reto es qué vamos a ofrecer. Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado".

"El Estado debe representar el interés de todos, que la justicia sea accesible, empoderar a los jóvenes y replantear la relación con la sociedad civil", finalizó Ildefonso Guajardo.

El exfuncionario federal destacó la necesidad de que el tricolor presente a sus mejores mujeres y hombres ante la militancia priista, para compartir sus ideas, visión y experiencia.

En este marco, desmintió que la "pasarela" priista se haya organizado después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una lista de 43 presuntos precandidatos presidenciales de la oposición.

"Nada más falso que eso", afirmó, al explicar que el PRI viene preparando este evento desde hace varios meses.

Además, condenó que el mandatario se inmiscuya en temas de los partidos de oposición.

"Me habló un comunicador muy importante y me dice, 'oye, que ya te destapó el Presidente'. Le dije, a mi ese destapador no hace 'corcholata'. Es mi partido y la alianza Va por México la que en un momento desminado me darán el privilegio de representar a mi partido", expresó.

Guajardo Villarreal hizo una recomendación al PRI: "Lo que tenemos que hacer es definir objetivos, no responder a los tuits, poner el ojo en el blanco. Creo que la misma medicina se la tenemos que aplicar a las Mañaneras; reaccionamos demasiado a lo que el presidente dice o no dice todas las mañanas".