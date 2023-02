México se rezaga en brecha de género, advierten

A-AA+

México está entre los países con peores resultados en la reducción de la brecha de género.

La ministra consejera de Asuntos Económicos de la embajada de Estados Unidos en México, Jennifer Davis Paguada, y el director para México de la Corporación Financiera Internacional, Juan Gonzalo, coincidieron en que es un problema mundial en el que debe trabajarse para reducir esta deuda con las mujeres.

Para Gonzalo, en el problema de la brecha de género: "México va muy mal. Si lo comparamos con los países de la OCDE, es el tercero con peores registros en la brecha laboral y participación de la mujer. En América Latina tiene el segundo peor registro".

Sobre todo, no se reconoce el trabajo que realiza la mujer en casa, por el que no recibe pago alguno, porque "se asume que la mujer tiene que hacerlo".

Además, debe trabajarse en políticas públicas y en el sector privado para que haya guarderías infantiles en los centros de trabajo con el objetivo de que si la mamá debe amamantar al niño, lo pueda hacer, porque si tiene que regresar a casa "prácticamente hacen su vida una pesadilla".

Por su parte, Davis Paguada dijo que "hay varios obstáculos para la mujer y no es algo especialmente de México".

"Lo vemos en muchos otros países y lo vemos en empleo no remunerado. Las mujeres tienen su trabajo, y tienen su segundo trabajo en casa, normalmente son las que se encargan de cuidar a los hijos, a los adultos mayores, hacen el aseo, compras y todo. Por lo mismo, muchas veces deciden tomar tiempo fuera del área laboral, lo que impacta en su carrera profesional".

Los salarios regularmente son 15% más bajos para el caso de las damas, es decir, mientras un hombre en México gana 100 pesos, una mujer obtiene 85 por hacer el mismo trabajo.

Además, consideró que "hay un reto con los ascensos, muchas mujeres consiguen trabajo, pero no necesariamente promociones o ascensos. En un reporte de 2020, se observó que la participación de las mujeres en las juntas directivas es de solamente 8.7%; en Estados Unidos, 23%; y entre 25% y 26% en Europa.

Se tiene que impulsar la participación de la mujer en niveles directivos y también fomentar que estudien carreras más ligadas con la ciencia y tecnología.

El Banco de México (Banxico) estima que si incrementamos la participación de mujeres en el sector formal va a aumentar en casi 2 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto (PIB), destacó la ministra.

Por ello, el próximo lunes 13 de febrero la Corporación Financiera Internacional y la Embajada de Estados Unidos en México, darán un taller en línea sobre "Género e Inclusión Económica en el sector privado en México".