México, segundo país con más niños viviendo en zonas de guerra: Save the Children

México fue el segundo país del mundo con más niños viviendo en zonas de conflicto de alto grado entre 2017 y 2018, afirma en un informe la organización internacional Save the Children.

Alrededor de 30 millones de mexicanos menores de 18 años estarían afectados por este fenómeno de gran intensidad. Sólo Nigeria supera a México con aproximadamente 44 millones de menores de edad. "Los cuatro países con el mayor número de niños que viven en zonas de conflicto de alta intensidad son Nigeria, México, la República Democrática del Congo y Afganistán", sostiene la ONG.

El Peace Research Institute de Oslo define un conflicto de alta intensidad como aquel que registra mil o más muertos en un contexto de enfrentamientos.

De acuerdo con la organización, 415 millones de niños vivieron en zonas de conflicto en 2018, lo cual representó casi 18% de la población infantil global, y más del doble de lo contabilizado en 1995, muy por encima del crecimiento demográfico. En esa cifra se incluyen los 149 millones de infantes que radican en zonas de conflicto de gran intensidad. África alberga al mayor número de afectados, 170 millones, pero en términos proporcionales, Medio Oriente registra el índice más elevado, con uno de cada tres.

"Los niños somos los más afectados". "Los niños no tenemos nada que ver con las causas de los conflictos armados, pero somos los más afectados, exponiéndonos al hambre y enfermedades, desapariciones, tortura, asesinatos, abuso sexual, privación de la educación, tráfico, separación de nuestros padres y reclutamiento como soldados", sostiene José, de 15 años y origen colombiano, en uno de los testimonios expuestos en el informe.

El documento Paren la Guerra contra los Niños sostiene que los infantes que habitan en localidades conflictivas están expuestos al secuestro, asesinato, mutilación, reclutamiento por parte de las fuerzas armadas y los grupos rebeldes, denegación del acceso humanitario, violencia sexual y agresiones en escuelas y hospitales. Señala que las niñas corren por mucho más riesgo de sufrir violencia sexual y de género; nueve de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres.

En contraparte, es más probable que los niños estén expuestos a asesinatos, mutilaciones, secuestros y reclutamientos.

Desde 2005, casi 100 mil niños han perdido la vida o han sufrido mutilaciones en un contexto de conflicto. En 2018, de los 12 mil 125 casos verificados en 19 conflictos bajo estudio, 44% fueron niños y 17% mujeres, el resto no fue posible definir el sexo.

Entre 2005 y 2018 fueron verificados 65 mil 81 casos de reclutamiento por parte de fuerzas armadas y grupos no estatales.

"Es probable que estas cifras sean una subestimación de los verdaderos niveles de daño", de acuerdo con el documento. Save the Children confía en que los Estados pueden detener la violencia contra la infancia apegándose a los compromisos y las normas internacionales, castigando y llevando ante la justicia a los perpetradores y adoptando medidas prácticas de protección y reparación de daños.