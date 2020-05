México será de los países con mayor aumento en pobreza por Covid-19: Cepal

México es uno de los países que más destacan en América Latina por el "fuerte impacto" que el Covid-19 tendrá en la pobreza, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Si se considera que en el país somos 127 millones de mexicanos, el 5.9% de esa cantidad son 7 millones 493 mil personas, es decir, México aportará una cuarta parte del incremento de pobres que se tendrá en América Latina en 2020 por la pandemia del virus del Covid-19.

"En México sí habrá un crecimiento importante de la pobreza como de la caída del PIB... pero tenemos que ver cuál va a ser el resultado de las medidas que se tomen para ver el impacto de la pandemia", dijo.

Durante la presentación del Informe de la Cepal "El desafío social en tiempos del Covid-19", la secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, dijo que en toda la región se incrementará el número de pobres en 2020 en 28.7 millones de personas, para que haya un total de 214.7 millones de personas, es decir el 34.7% de la población de la región.

En videoconferencia, expuso que el porcentaje de pobres en México subirá 5.9 puntos porcentuales, de 41.9% a 47.8%; mientras que las personas en pobreza extrema también subirán de 11.1% a 15.9%, es decir, 4.8% más, lo que considerando la población del país se traduciría en 6 millones de pobres.

Revertir esta situación de pobreza nos tomará al menos 13 años, "estamos ante un largo camino por recorrer".

Bárcena explicó que estos cálculos no consideran el impacto de las medidas mitigadas para enfrentar el Covid-19, ni la caída de remesas que pueda darse porque de ir más a la baja, se impacta a la población beneficiaria.

Esta situación del Covid-19 hace "muy visibles los problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar", aseguró.

Dentro de las propuestas de la Cepal, se pidió otorgar a los gobiernos un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020.

La población más vulnerable es aquella que está en los estratos más bajos, porque el 76.2% no está afiliado al Seguro Social ni cotiza; pero también habrá un fuerte deterioro para los estratos medio bajos.

El incremento de la pobreza no solo dependerá de la caída del PIB sino de las remesas y de los programas de apoyo a la sociedad el gobierno federal, y el éxito de los programas gubernamentales.