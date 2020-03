México sigue reglamento sanitario internacional por Covid-19: López-Gatell

Ante el coronavirus o Covid-19, México sigue el Reglamento Sanitario Internacional vigente, el cual establece las medidas de protección, prevención y control de las epidemias, entre las que destaca no interferir con la movilidad de personas y con el comercio internacional, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez.

"El reglamento señala que se debe procurar no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacional, no es capricho ni un elemento que no es revisado, al contrario, los casi 10 años que duró el proceso de reflexión del reglamento sanitario internacional permitió dicha determinación", comentó.

Esto, luego de que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mencionó que las recomendaciones específicas para México ante el Covid-19 son "las mismas que para todo el mundo".

Expresó que en esta pandemia, pareciera que algunos líderes de diferentes naciones se dejan llevar por la presión política y emplean acciones como el cierre de fronteras, aún cuando el Reglamento Sanitario Internacional dice lo contrario.

"Parece que el mundo entró en una fase de desconcierto, que liderazgos políticos toman decisiones, que si se hace un análisis cuidadoso y frío, guardan poca relación con las reflexiones técnicas de instituciones que han gozado de prestigio nacional e internacional. Que en Europa, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y en América Latina pareciera que los líderes sucumben a la presión socio política sin que uno encuentre, a pesar de la búsqueda directa, una organización entre la apreciación basada en evidencia y las decisiones políticas al respecto que se toman".

Resaltó que en México aún existe la oportunidad de tomar decisiones organizadas e implantar los distintos elementos de repertorio de decisiones de contención, mitigación, escalamiento hospitalario, organización de servicios de salud, comunicación de riesgos e higiene básica y que de darse un escenario tres, el reto principal, será atender a todas las personas que requieran hospitalización.

"En esos momentos, en un escenario dos tardío o tres, el reto principal, no único, es lograr atender a personas que requieran hospitalización y posiblemente respiración asistida y no que se saturen las unidades de salud con un volumen que representen 80% de las infecciones que se curarán sin necesidad de ser hospitalizado".

El subsecretario enfatizó en que se debe dejar espacio en las unidades médicas para los pacientes adultos mayores, "para que sean atendidos, esta población representa un porcentaje menor, acaso 5% de los que presenten enfermedad, ojo, no 5% de población, sino 5% de los sintomáticos".

Puntualizó que hasta el momento, la secretaría de Salud ha evaluado a cerca de mil 100 personas por sospecha directa de tener Covid-19 o ser contacto directo de éstas personas. De los 82 casos confirmados con la enfermedad que existen en México, solo 10% son sintomáticos, subrayó Hugo López-Gatell Ramírez.

En Palacio Nacional, el funcionario destacó que de los 82 casos positivos a Covid-19, se han estudiado de manera inicial a 580 personas que tuvieron contacto con ellos, más 171 personas que fueron evaluadas hasta el día de ayer para descartar o confirmar la enfermedad.

"Tenemos casi 750 personas estudiadas como sospechosos, contamos con estudios de los contactos, que son estudiados y evaluados, suman más de 370 contacto, entonces tenemos cerca de mil 100 personas evaluadas, sea por sospecha directa o contacto y vemos que de los contactos confirmados son sintomáticos 10% y 90% asintomáticos y todos los contactos se ponen en aislamiento; ese es el mecanismo de contención centrada en los casos".

Pide no "contaminar" coronavirus con agenda política

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado para que se le vea como un funcionario técnico y no lo lleven al ámbito político, puesto que no le interesa, exhortó a no "contaminar" la epidemia de coronavirus con la agenda política, sino centrarse en la información técnica y fundamentada.

"Vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que depositaron en mi, estriba en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico y no se me lleve a la esfera política, la cual no me interesa, ni quiero jugar en ella. Existe una perspectiva de ciertas posiciones que desde el inicio de la epidemia, están planteadas sobre la agenda política y no se suma al interés superior de la nación que es mantener el orden y permear información útil que permita tomar decisiones, preocupa que se sumen distintas voces, muy legítimas, autorizadas y respetables que posiblemente motivadas por la incertidumbre, ansiedad, natural y entendible, hicieron juego de esa perspectiva", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud, el subsecretario resaltó que el gobierno federal ha informado de manera veraz todo lo relacionado con el Covid-19, por lo que no se debe desvirtuar la información "e intentar llevar este tema a la esfera política, porque no es benéfico para la sociedad. Lo digo porque es claro que se requieren acciones por parte del gobierno, pero también por parte de la sociedad", enfatizó.

Reconoció que ante la pandemia que surgió en Wuhan, China, como un brote de 44 casos de neumonía es normal que haya confusión en el mundo entero, que se genere ansiedad, incertidumbre y percepción de amenaza, pero México ha podido identificar las fases de progresión y los diferentes escenarios, por lo que se deben seguir las medidas preventivas y evitar la propagación de rumores.

"Puede existir una percepción de una amenaza que se empieza a acelerar en la medida en que las personas pueden sentirse desamparadas, sin el control de las cosas, pero cuando tenemos la oportunidad como hoy la tiene México, de poder identificar con evidencia científica las fases de progresión, de cómo funciona este virus en el cuerpo humano que es por gotas de saliva, o líquidos que están en la nariz, garganta y tráquea, nos ha permitido entender las distintas fases o escenarios que pueden transitar en el curso de esta epidemia", dijo.