"México sin freno a dinero ilícito", dice estudio

México va a contracorriente de la mayoría de los países donde sí se permite a particulares, empresas y sindicatos financiar partidos y candidatos, además de que no se han adoptado las medidas necesarias para impedir el ingreso de dinero ilícito a las campañas electorales, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

A partir del análisis comparativo internacional de directrices sobre el financiamiento privado a partidos políticos y candidatos se observa que México, en general, tiende a mantener una postura más conservadora en los temas analizados respecto a la mayoría de las naciones.

El documento elaborado por la Dirección General de Finanzas del IBD, denominado Análisis comparativo internacional de directrices sobre el financiamiento privado a partidos políticos y candidatos, indica que a nivel mundial predominan modelos de financiamiento que permiten que actores privados tales como empresas, corporaciones y sindicatos realicen aportaciones a partidos, campañas y candidatos.

Resalta que en nuestro país no existen este tipo de disposiciones en relación con las normas que requieren que las donaciones a partidos/candidatos políticos pasen a través del sistema bancario, que podrían reducir la probabilidad de que dinero proveniente de actos de corrupción o negocios ilícitos entrara en el financiamiento de partidos y candidatos.

Lo anterior, según el estudio elaborado por Jaime Arturo del Río Monges, contrasta con el modelo mexicano, en donde sí existen múltiples prohibiciones en la ley para que los partidos políticos y candidaturas reciban recursos privados.

"A nivel mundial predomina la prohibición de donaciones asociadas a intereses extranjeros destinadas a los partidos políticos; en todos los continentes, con excepción de Oceanía, dicha prohibición es predominante en los países.

"A nivel OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico], en 76.3% de los países que conforman dicha organización existe esa prohibición, mientras que en 21.1% de los países miembros no la hay. México es de los países en que sí existe una prohibición a las donaciones asociadas a intereses extranjeros destinadas a los partidos políticos. En las 18 naciones de Latinoamérica analizadas, existe este tipo de prohibición", sostiene.

Detalla que en 77.8% de los países latinoamericanos contemplados sí existe este tipo de prohibición, mientras que en 11.1% no.