México supera 500 muertos por Covid-19

Ciudad de México.- José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que México tiene ya 546 muertos y 6 mil 875 contagios de coronavirus. Hay además 13 mil 364 casos sospechosos y se ha estudiado a 48 mil 365 personas.

De los casos confirmados, 4 mil 396 (63.94%) han sido leves y 2 mil 479 (36.05%) han requerido hospitalización. Además, de los 6 mil 875 casos confirmados, 2 mil 627 (38%) se recuperaron. Por su parte, la Ciudad de México rebasó los dos mil casos positivos, con 2 mil 80 registrados. Con este número se reporta un aumento de 252 casos en 24 horas, pues el jueves se reportaron mil 828 casos confirmados.

La capital representa el 30% de los 6 mil 875 casos positivos que se registran en el país. "Hemos expresado repetidamente nuestra indignación y nuestra preocupación por esta conducta, como hemos dicho es desventajoso para quien sufre la agresión, pero además puede ser un delito, entonces deben denunciar, en el Ministerio Público, cualquier persona que sufra agresión por parte de otra, sea o no trabajador de la salud tiene derecho de acudir a un MP y a éste le tocará hacer la averiguación previa y con base en ella deslindar responsabilidades", dijo por su parte Hugo López-Gatell.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también aprovechó para llamar a todos los mexicanos a quedarse en casa, pidió no bajar la guardia ante Covid-19 y continuar con las medidas de mitigación a fin de evitar una propagación acelerada del virus.

"Es posible que haya personas que aún no tienen la percepción de un problema de salud, no conocen a nadie que tenga covid, pero queremos seguir enfatizando que todos tenemos la posibilidad de tener la infección, si esto ocurre en alguien que no tiene enfermedades crónicas, es menor de 60 años, no tiene obesidad o es mujer embarazada, lo más probable es que tenga una enfermedad que dure de 10 a 14 días y no tenga mayor consecuencia, pero sí estos factores de riesgo, la enfermedad que le sorprenda podría llevar a un desenlace muy desafortunado".

El funcionario resaltó que una de las razones por las que en Europa se aceleró el número de contagios se debió a que se consideró que era una enfermedad que podía controlarse y circularon en la vía pública por mucho tiempo, cuando intentaron reducir la movilidad, ya era muy tarde.

"No es deseable la situación que se vive, pero si no hacemos las medidas de mitigación que se resumen en quédate en casa, aumentarán los contagios y eso afectará a todos. Pedimos que sean conscientes de esto, entre más rápido nos mantengamos en casa, estemos sin reunirnos con otras personas, vamos a poder salir de este problema, sino tendremos una epidemia intensa, difícil de controlar no solo en la salud, sino en la vida de todos los días incluyendo la económica".