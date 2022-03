"México tendrá su propio Innsbruck, para identificación de cuerpos"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que en México existe una crisis forense, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que se trabaja para que nuestro país tenga "un Innsbruck mexicano".

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario destacó la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck.

"El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse en nuestro país el análisis de muestras complejas.

"Es decir, queremos tener un Innsbruck mexicano y para ello hay que reconocer la disposición, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsbruck con otra institución científica de otro país y esperemos que este tenga resultados muy puntuales porque ya iniciarán en esos días los primeros análisis de muestras de restos en esta institución", dijo.

En Palacio Nacional, Alejandro Encinas reconoció que en México no existe una base de datos de genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados.

"Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada. Esto habla de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis", expresó.