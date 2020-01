México tiene 'todo articulado y listo' cuando llegue el coronavirus: Ssa

Ante la declaratoria de emergencia internacional por coronavirus emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), este jueves, la Secretaría de la Salud (Ssa) ofreció una conferencia de prensa para conocer los avances de esta epidemia.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, aseguró que el país está preparando los componentes necesarios para estar listos cuando llegue esta enfermedad a México; "tener todo articulado y listo".

Hasta el momento, se han identificado 9 casos sospechosos de coronavirus en el país; sin embargo, fueron clasificados como negativos. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detalló que continúa en alerta ante la presencia de personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria aguda que hayan viajado a China.

"Uno de los objetivo principales es detectar los primeros casos importados para llevar a cabo medidas de aislamiento, que mitiguen la transmisión y que el virus no se disperse.

"No se debe llevar a cabo ningún tipo de acción. No hay restricción de viajes: las personas pueden salir y entrar al país. No representan una transmisión autóctona. No hay medidas de restricción al tránsito de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur", explicó José Luis Alomía.

La Ssa especificó que cuando no se haya confirmado que un paciente esté infectado, pero tenga algunos síntomas de enfermedad respiratoria y haya llegado de China, se solicitará el aislamiento de la persona.

Por lo que, detalló, cuenta con un reserva estratégica existente de insumos, como cubrebocas. "Primero se hará uso de esta reserva y en caso de que se necesite más, se adquirirá en el sector privado", refirió.

Por su parte, el doctor Jean Marc Gabastou, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, informó que se dio una semana para evaluar la epidemia de coronavirus en China para emitir la declaratoria de emergencia. Asimismo, detalló que la enfermedad podría tener un mayor impacto, ya que existe la probabilidad de propagarse a otros países vecinos.

A partir de este viernes se empezarán a difundir los lineamientos para la atención médica del coronavirus en los diferentes niveles: diagnóstico y tratamiento, bioseguridad, control de infecciones y atención del paciente.