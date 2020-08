México todavía no confirma caso de reinfección de COVID-19; podría tratarse de enfermedad crónica: IMSS

Autoridades sanitarias aún no confirman que en México una persona se haya reinfectado de COVID-19, hasta el momento se analiza un caso pero podría tratarse de una infección crónica, informó hoy Victor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"No lo podemos descartar como reinfección, pero tampoco puede ser confirmada en este momento, es factible que sea una infección crónica, que se ha reportado en otros lados. Ha sido más reportado en la comunidad científica el caso de positividad prolongada que el de reinfecciones. Continuamos en este proceso de investigación", expuso el funcionario esta tarde en conferencia de prensa.

Especificó que para confirmar un caso de reinfección se necesita cumplir tres condiciones, la primera es tener un caso positivo, donde se demuestre que hubo una infección. "El estándar de oro para esto es la prueba PCR, que es la empleamos en la vigilancia epidemiológica", dijo.

La segunda característica es demostrar que hay una recuperación y una prueba negativa, también por PCR, que demuestre que el virus ya no estaba en el organismo. Y como tercer factor se necesita una prueba PCR que confirme que hubo otra infección.

"Se ha reportado, como en el caso de Hong Kong, que los virus tienen que ser distintos, que no sea el mismo virus de la primera infección porque más que una reinfección demostraría una infección crónica si el virus es el mismo en el segundo caso. Lo que se tiene que hacer es secuenciar el virus tanto del primer episodio como del segundo, esto ha sido muy raro que se pueda demostrar", agregó.

El funcionario aseguró que en el caso detectado en México "no se han podido detectar las tres situaciones".

La probable reinfección se detectó una residente que se enfermó, se recuperó de la enfermedad, volvió a exponerse al virus SARS-CoV-2 y se enfermó pero no desarrolló síntomas.

¿QUÉ ES UNA REINFECCIÓN?

El doctor Hugo Borja explicó que puede hablarse de un caso de reinfección si una persona se enferma en dos ocasiones de COVID-19.

"La reinfección significa que se tuvo un periodo con la infección y hubo una respuesta del individuo a esta infección y se desarrolló una enfermedad. La enfermedad puede dejar una respuesta inmune como consecuencia de la misma, como respuesta del organismo a la infección o puede quedar muy baja.

Lo que se ha visto internacionalmente es que los anticuerpos generados pueden ser de tÍtulos distintos, aquellos que han desarrollado una enfermedad grave aparentemente desarrollan una titulación mayor de anticuerpos y aquellos que desarrollan una enfermedad leve tienen una titulación menor. Esto no quiere decir que no protejan para la enfermedad. Lo importante sería que se tengan anticuerpos para poder defenderse ante una nueva exposición, pero no se ha demostrado que haya esta reinfección en la mayoría de los casos", expuso.

Recordó que la enfermedad es nueva y que en todos los países los cortes han sido por periodos leves. "No podemos decir que no haya una protección con anticuerpos más halla de los seis meses, entonces, es información que se va desarrollando conforme pasa el tiempo en el transcurso de la pandemia", añadió

Jose Luis Alomía, director general de Epidemiología, dijo que en las últimas semanas se ha informado sobre casos de reinfección a nivel mundial, pero, enfatizó, "hemos visto que no necesariamente reinfectarse significa volver a enfermar, es decir, esto es algo que se tiene que seguir observando a las personas que en su momento vuelven identificarse cargas virales o presencia del virus en sus vías respiratorias cuál es la evolución que en su momento produce este virus".