"México va por producir el mayor número de vacunas contra Covid", dice Marcelo Ebrard

Al presentar los resultados de "Funsalud", el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el siguiente paso contra Covid-19 es producir en el país el mayor número de vacunas contra el Sars CoV 2.

"¿Qué sigue? Hace ocho días vimos cómo el sector privado participa para tener una cadena de producción de vacunas. Ahora qué sigue, pues producir en México el mayor número de vacunas que podamos, que aumentemos la capacidad y disponibilidad por lo que será clave la participación de las mismas instituciones".

El canciller recordó que el país participará en los estudios clínicos de la vacuna rusa, así como la "moderna", con la intención de garantizar que México cuente con la mayor disponibilidad de vacunas en menos tiempo.

"Eso nos permitirá entrar a otra situación, muchas gracias por todo lo que se ha hecho, vamos a seguir adelante, dentro de ocho días tendremos más información sobre vacunas", dijo.

Comentó que los estudios de la vacuna que producirá AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, está por concluir estudios clínicos y se prevé que para los primeros días de noviembre se tengan los resultados, con la finalidad de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue la autorización y se inicie en el país la producción de la vacuna.

"Eso ya está firmado, además tenemos varias participaciones en la Fase 3, que es en la que se aplican más de 35 mil vacunas al igual número de voluntarios y se presentan resultados a autoridades regulatorias", refirió.

Marcelo Ebrard Casaubón resaltó que además de estos esfuerzos, el proyecto "Juntos por la Salud" está respaldando cuatro proyectos de vacunas mexicanas.

"Participamos en CEPI y COVAX, que son las dos iniciativas globales más importantes, tenemos mucho trabajo, no hemos terminado, tenemos que estar juntos hasta decir que superamos esta etapa y entramos a otra distinta", apuntó.

Durante el evento, Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, anunció que el convenio entre hospitales privados y públicos para atender a pacientes no Covid se prolongará otro mes.

"Anunciamos con gusto que el convenio se prolonga otro mes, hasta septiembre; es la cuarta renovación del acuerdo en el que están sumados 226 hospitales en el país para atender pacientes no covid", dijo.

Señaló que hasta el momento se han transferido a unidades hospitalarias privadas a más de 15 mil pacientes, de los cuales 12 mil 500 han ingresado formalmente, así como 11 mil egresos.

Del total de personas atendidas, 85% son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 11% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 4% del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); en cuanto a las atenciones, 80% han sido partos y cesáreas.