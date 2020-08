México vive "momento estelar" en combate a corrupción. Debemos a ir al fondo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México vive un "momento estelar" en el combate a la corrupción con casos como de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, y el juicio contra en Estados Unidos, en contra del ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna porque se puede alejar esa peste de la vida pública del país.

"México tiene un momento estelar en la historia de México y debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva para ser objetivos, si de alejarla por mucho tiempo de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción.

"No se había presentado una oportunidad como ésta y no debemos de dejar pasar esta oportunidad y debemos a ir al fondo", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario recordó los casos emblemáticos graves de corrupción en la vida pública del país son las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que involucra a expresidentes, funcionarios, legisladores que recibieron sobornos autorizaron actos de corrupción.

El otro –agregó- asunto emblemático es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón estaba al servicio con una de las bandas de la delincuencia organizada.

"Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un narco estado, porque la acusación que se le hace al señor versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo desaparecer a otras bandas rivales... se habla de que se recibió dinero y había contubernio".

Señaló que en ambos se tiene que hacer valer el Estado de Derecho y que la Fiscalía General de la República lleve a cabo toda la investigación y que se logre saber lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y se castigue a los responsables.

"No demos molestarnos, no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación, al contrario si todos los mexicanos ayudamos a que en el futuro no haya actos de corrupción, México dará un salto hacia delante de grandes dimensiones, es renacimiento de México".