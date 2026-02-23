México vive un domingo negro

Ciudad de México.- Las reacciones violentas de grupos criminales, tras darse a conocer que el Ejército Mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oceguera, "El Mencho", se vivieron en al menos 22 estados.

Alrededor de las 9 de la mañana, los primeros reportes hablaban de bloqueos carreteros y quemas de tráilers en Michoacán y Jalisco. Horas después esto se había extendido a Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero con más bloqueos, quemas de comercios y bancos.

Conforme transcurrió el día se sumaban bloqueos y quemas de autos y comercios en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla Veracruz, el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.

El miedo paralizó las actividades comerciales, deportivas, religiosas y de recreación en varias entidades. Negocios cerraron y las familias se encerraron en sus domicilios. Las autoridades recomendaron a la gente mantenerse en su casa y guardar sus autos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ya están cerrando todo, apenas iba a las tortillas", comentó una mujer en la colonia Delta 2000, de León, Guanajuato. "¡Dios nos proteja!", "ya están cerrando todo", respondió su vecino.

La iglesia católica exhortó a sus fieles a reforzar las medidas de seguridad personal, resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. En León se suspendieron las misas.

En Oaxaca, en la región del Istmo, la ciudad de Juchitán también quedó paralizada entre el miedo, el humo y las llamas de autobuses incendiados. Los comercios bajaron sus cortinas y suspendieron sus ventas, El sonido de los rotores de los helicópteros y de las patrullas solo inyectaron más miedo a la población.

Las tiendas de conveniencia fueron uno de los objetivos durante la jornada. En Los Reyes La Paz, Edomex, jóvenes arrojaron bombas motolov contra una tienda.

El servicio de transporte público se inhabilitó también en varias entidades. En Baja California afectó a los municipios de Ensenada, Tecate y Tijuana, al tiempo que se suspendió la circulación de camiones de carga.

En Sinaloa, el transporte de pasajeros se suspendió en la ruta Mazatlán-Acaponeta. También cancelaron corridas autobuses de San Juan del Río, Querétaro y de varios puntos de Hidalgo y en Guanajuato. En Acapulco, algunas líneas suspendieron sus salidas, mientras que el Acabús, que conecta la zona centro con la periferia, también dejó de operar.

Por la tarde de eeste domingo se informó en al menos 13 estados la suspensión de clases para este lunes. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Hidalgo Zacatecas y Baja California era en todos los niveles, mientras que en otros, como Veracruz era para universidad.