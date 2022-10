"México vive una crisis forense": Encinas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que México tiene una crisis forense, pues informó que además de las desapariciones, hay un rezago de más de 52 mil cuerpos humanos sin identificar en las fosas comunes de panteones y servicios forenses del país.

En conferencia de prensa, el subsecretario admitió que el Estado mexicano y los estados en particular, no cuentan con las capacidades para atender este rezago.

"La otra problemática (además de los desaparecidos) es la crisis forense y la falta de identificación humana en donde el Estado mexicano lamentablemente y en los estados en particular no cuenta con las capacidades institucionales para atender rezado de más de 52 mil cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses en el país", dijo.

En Palacio Nacional, Alejandro Encinas señaló que para avanzar en esta problemática, en coordinación con las familias y colectivos se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y se ha avanzado en crear una infraestructura que no existía anteriormente y que hoy permite tener dos centro Regionales de Identificación Humana, uno en Saltillo Coahuila y en la capital de San Luis Potosí.

Detalló que también se han creado centros de resguardo temporales de cuerpos en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.