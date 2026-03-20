México y Alemania fortalecen relación

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este jueves que, durante su reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, ambos coincidieron en la necesidad de defender un orden internacional basado en la paz y fortalecer los organismos multilaterales ante la "difícil situación" global.

"(Con el presidente alemán) coincidimos en la buena relación que hay entre nuestros países y particularmente en esta situación difícil que vive el mundo. Coincidimos en fortalecer las organizaciones multilaterales y un orden internacional basado en la paz", expresó la mandataria en una rueda de prensa conjunta con Steinmeier tras su encuentro en Cancún, en el Caribe mexicano.

Asimismo, ambos presidentes subrayaron la "gran oportunidad" que supone la actualización del tratado comercial de México con la Unión Europea, acuerdo que está "por culminarse alrededor de mayo de este año", recordó Sheinbaum.

"Eso abre grandes oportunidades adicionales para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México".

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Por su parte, el presidente de Alemania alertó de que "muchas cosas están cambiando en el mundo", al apuntar que "se cuestionan las fronteras, la integridad territorial y la soberanía", de modo que agradeció a su homóloga mexicana el "compromiso" con el derecho internacional en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania o en Irán.

Steinmeier contrapuso esa visión compartida de México y Alemania con la "otra visión del mundo" y las "demandas duras" de EU bajo el liderazgo de Donald Trump, algo con lo que, subrayó, "tenemos que vivir" pero sin necesidad de coincidir.