México y Canadá refuerzan relación
Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Canadá plantearon renovar y mejorar la relación bilateral, para lo cual elaboran un "plan de acción", dijeron ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.
Para ello se trabaja en esa estrategia que incluye diversos frentes en materia de inversión, comercio, reducción de trámites e infraestructura, entre otros temas. En particular, Canadá expresó inquietudes en materia de seguridad pública.
"Se presentará hacia el segundo semestre el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años", mencionó Ebrard durante una reunión entre empresarios locales y una delegación de 240 organizaciones y 370 empresarios canadienses.
Agregó que entre los temas que se incluirán están los minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para los jóvenes de ambas partes "y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año".
LeBlanc agregó que se esperan la apertura de nuevas opciones en materia de inversión y beneficios a largo plazo para las industrias exportadoras y empresas canadienses, en momentos de cambio en el mundo, en los que se requiere diversificar, sobre todo en el sector automotriz, de energías limpias, entre otras.
