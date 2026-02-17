logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México y Canadá refuerzan relación

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
México y Canadá refuerzan relación

Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Canadá plantearon renovar y mejorar la relación bilateral, para lo cual elaboran un "plan de acción", dijeron ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

Para ello se trabaja en esa estrategia que incluye diversos frentes en materia de inversión, comercio, reducción de trámites e infraestructura, entre otros temas. En particular, Canadá expresó inquietudes en materia de seguridad pública.

"Se presentará hacia el segundo semestre el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años", mencionó Ebrard durante una reunión entre empresarios locales y una delegación de 240 organizaciones y 370 empresarios canadienses.

Agregó que entre los temas que se incluirán están los minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para los jóvenes de ambas partes "y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LeBlanc agregó que se esperan la apertura de nuevas opciones en materia de inversión y beneficios a largo plazo para las industrias exportadoras y empresas canadienses, en momentos de cambio en el mundo, en los que se requiere diversificar, sobre todo en el sector automotriz, de energías limpias, entre otras.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Conanp pide desmontar mitos para proteger a las lechuzas en México
    Conanp pide desmontar mitos para proteger a las lechuzas en México

    Conanp pide desmontar mitos para proteger a las lechuzas en México

    SLP

    El Universal

    La lechuza común americana ayuda a controlar plagas agrícolas y es un indicador de ecosistemas saludables.

    Somos México entrega propuesta de reforma electoral en San Lázaro
    Somos México entrega propuesta de reforma electoral en San Lázaro

    Somos México entrega propuesta de reforma electoral en San Lázaro

    SLP

    PULSO

    La organización presentó su iniciativa a Kenia López Rabadán y Ricardo Monreal para un análisis plural.

    Secuestro de mineros en Sinaloa cuestiona logros en seguridad proclamados por México
    Secuestro de mineros en Sinaloa cuestiona logros en seguridad proclamados por México

    Secuestro de mineros en Sinaloa cuestiona logros en seguridad proclamados por México

    SLP

    AP

    El conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa afecta la seguridad en la región.

    Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva en CDMX
    Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva en CDMX

    Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva en CDMX

    SLP

    El Universal

    El ministro presidente Hugo Aguilar explicó que el comunicado de 2022 fue emitido en funciones oficiales, no a título personal.