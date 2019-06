México y El Salvador firman plan de desarrollo para Centroamérica

Los gobiernos de México y El Salvador firmaron un acuerdo para echar a andar un plan de desarrollo integral para que el gobierno mexicano extienda el programa sembrando vida a los países de El Salvador, Guatemala y Honduras con una inversión de 100 millones de dólares de manera directa, sin condiciones políticas.

Al firmar el acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por encima de las fronteras está la fraternidad universal. "La justicia no tiene fronteras y tenemos que garantizar que haya justicia para cualquier ser humano", dijo.

El acuerdo que firmó López Obrador con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, es para que el programa sembrando vida pueda aplicarse en El Salvador con 30 millones de dólares directos para la siembra de 50 mil hectáreas y ofertar 20 mil empleos a los salvadoreños.

La idea es que con el presupuesto de 100 millones de dólares, se siembren 200 mil hectáreas en total en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En su discurso, López Obrador afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ido entendiendo la propuesta de aplicar un plan de desarrollo integral para Centroamérica con la finalidad de reducir el fenómeno migratorio y que la gente se quede a vivir en el lugar donde nacieron.

"Él [Donald Trump] ha ido entendiendo está propuesta, al principio a lo mejor no la veía como opción o cómo alternativa, ha costado un poco de trabajo, es labor de convencimiento, de persuadir pero ya está en el acuerdo.

"Se aceptó está propuesta, está vía, que no es nada más el uso de la fuerza, no es sólo medidas coercitiva, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas, lo que origina el fenómeno migratorio, ir a las causas", afirmó.

Sin embargo, el presidente detalló que otro compromiso con Estados Unidos para disminuir el flujo migratorio es que haya más control en la frontera sur Mexicana. "Vamos a pedir que el que ingrese se registre, hasta para cuidarlos mejor, para garantizar que no sean víctimas de abusos, pero necesitamos tener un registro, eso ya se está haciendo y el compromiso de proteger los derechos humanos", expresó.

El jefe del Ejecutivo Federal exhortó a los mexicanos a ser solidarios con todos los pueblos del mundo y no apostar a la xenofobia, que es el odio y rechazó al extranjero, en este caso al migrante.

"Tenemos que ver al migrante como un ser humano que va en busca de bienestar, que va a buscarse la vida a otras partes, a buscarlo todo por algo que mitigue su hambre y su pobreza", expresó.

