México y EU acuerdan primera ronda para revisión del T-MEC

(USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para lase llevará a cabo el próximoEl secretario,, y el representante comercial de la Unión Americana,, emitieron dos comunicados en el que aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.En un, el funcionario mexicano afirmó: "...Hemos llegado a uncon mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir deluna ronda, una primerade conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá".Agregó que en esa primerase hablará sobre:, seguridad de las cadenas de suministro, formas para aumentar la producción e integración de la región deLa idea, expuso Ebrard, es buscar la forma de "serfrente adel mundo".En elque emitieron ambos gobiernos se explicó que ya se instruyó a losde los dos países "a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios delComercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de, el fortalecimiento de las, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de".Se sabe que si bien, se trata de una, el texto del T-MEC pide que haya unaa mediados de este año, en la que se evaluará la implementación de ese tratado.