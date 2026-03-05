logo pulso
Nacional

México y EU acuerdan primera ronda para revisión del T-MEC

Funcionarios destacan que la revisión abordará reglas de origen, seguridad en cadenas de suministro y producción regional.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 02:30 p.m.
A
México y EU acuerdan primera ronda para revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría de Economía
y la Representación Comercial estadounidense

(USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se llevará a cabo el próximo 16 de marzo.
El secretario, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Unión Americana, Jameson Greer, emitieron dos comunicados en el que aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.
En un videomensaje, el funcionario mexicano afirmó: "...Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá".
Agregó que en esa primera ronda bilateral se hablará sobre: reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro, formas para aumentar la producción e integración de la región de América del Norte.
La idea, expuso Ebrard, es buscar la forma de "ser más competitivos frente a otras regiones del mundo".
En el comunicado que emitieron ambos gobiernos se explicó que ya se instruyó a los negociadores de los dos países "a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte".
Se sabe que si bien, se trata de una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral a mediados de este año, en la que se evaluará la implementación de ese tratado.

