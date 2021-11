México y EU alcanzaron un punto estable en su relación: Ebrard

En la relación con Estados Unidos, al tener un nuevo gobierno, el objetivo es reducir la incertidumbre que puede llegar a haber y tener un trabajo que permita dirimir diferencias, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al participar en la Asamblea General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), el encargado de la política exterior mexicana comentó que uno de los retos para México, al llegar Joe Biden al poder, fue el resolver cómo se va iba organizar la nueva relación con el gobierno de Estados Unidos.

Ello, añadió, siempre es un umbral de incertidumbre porque el cuestionamiento es cuánto tiempo llevará organizar puntos de conflicto y de acercamiento.

"No podemos suponer que la relación compleja con Estados Unidos no va a tener puntos de diferencia, la pregunta es cómo resolver y evitar que cada diferencia se convierta en una controversia", señaló.

"La reforma eléctrica, la migración, añadió, son temas complicados y se puede decir que serán una catástrofe con Estados Unidos, pero no lo serán si se saben manejar".

En la actualidad, expuso Ebrard, se tiene un nuevo entendimiento en materia de seguridad, pues hay nuevas reglas: menos asistencialismo y más entendimiento.

Entre los objetivos prioritarios de la administración del presidente López Obrador, explicó, se encuentra el reducir la violencia, tema para el que, dijo, se requiere un esfuerzo en el control de tráfico de armas.

Por ello, recordó, México presentó una demanda en contra de empresas armadoras de armas, bajo el argumento de que existe negligencia.

En este sentido, Ebrard mencionó que la relación con Estados Unidos alcanzó un punto estable y se comparte una visión estratégica que permite ver optimismo para los próximos tres años.