Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
México y EU incautan carga de coca

Ciudad de México.- Agentes de México y Estados Unidos incautaron 188 bultos con toneladas de cocaína en aguas internacionales, informó este miércoles la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

En un comunicado de prensa, la Semar precisó que "aún no se ha determinado el pesaje oficial de esta carga con las autoridades ministeriales, aunque representa uno de los aseguramientos de droga más importantes en lo va de 2026", en el que además hubo personas detenidas.

Sin dar detalles sobre los sujetos capturados, la institución afirmó que fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

En cuanto al operativo, la dependencia federal apuntó que se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva de México, por lo que ocurrió a las afueras del espacio marítimo del país, al oeste de Isla Clarión, antiguamente llamada Santa Rosa y ubicada en el océano Pacífico.

Debido a que el decomiso sucedió en aguas internacionales, la Semar explicó que el despliegue se dio con elementos de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) y la Guardia Costera (USCG) de Estados Unidos, "como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo".

