México y Guatemala refuerzan frontera

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Soldados de Guatemala y México han reforzado sus operaciones en la frontera que comparten entre los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, que es la zona que se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas Guatemala y el Cártel de Sinaloa (SDS).

Las tropas de la XIX Zona Militar de Huehuetenango reforzaron las operaciones en coordinación con la VII Región Militar con sede en Chiapas.

"Las unidades militares reforzaron las operaciones en el área, realizando patrullajes de seguridad. Las autoridades competentes realizan las coordinaciones necesarias con la Secretaría de la Defensa Nacional de México", dijo la vocera del Ejército de Guatemala, Pamela Figueroa.

Hasta este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un presunto criminal con armas de fuego.

Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, de origen guatemalteco, fue detenido en Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango, en poder de un fusil AK-47, un cargador y 30 municiones, que después de haber participado en las operaciones de hostigamiento en contra de sus advertencias del CJNG-CCG "pretendía internarse al lado mexicano".

En los alrededores donde ocurrió la captura fueron hallados tres drones, uno de ellos valuado en 480 mil pesos mexicanos.

También fueron incautados cuatro fusiles AK-47, una pistola 9 mm, 12 cargadores para fusil, cientos de municiones de diversos calibres, cuatro chalecos antibalas, 50 explosivos, bombas molotov y "fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría", explicó.