logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México y Guatemala refuerzan frontera

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
México y Guatemala refuerzan frontera

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Soldados de Guatemala y México han reforzado sus operaciones en la frontera que comparten entre los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, que es la zona que se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas Guatemala y el Cártel de Sinaloa (SDS).

Las tropas de la XIX Zona Militar de Huehuetenango reforzaron las operaciones en coordinación con la VII Región Militar con sede en Chiapas.

"Las unidades militares reforzaron las operaciones en el área, realizando patrullajes de seguridad. Las autoridades competentes realizan las coordinaciones necesarias con la Secretaría de la Defensa Nacional de México", dijo la vocera del Ejército de Guatemala, Pamela Figueroa.

Hasta este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un presunto criminal con armas de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, de origen guatemalteco, fue detenido en Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango, en poder de un fusil AK-47, un cargador y 30 municiones, que después de haber participado en las operaciones de hostigamiento en contra de sus advertencias del CJNG-CCG "pretendía internarse al lado mexicano".

En los alrededores donde ocurrió la captura fueron hallados tres drones, uno de ellos valuado en 480 mil pesos mexicanos.

También fueron incautados cuatro fusiles AK-47, una pistola 9 mm, 12 cargadores para fusil, cientos de municiones de diversos calibres, cuatro chalecos antibalas, 50 explosivos, bombas molotov y "fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría", explicó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles
    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles

    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles

    SLP

    EFE

    El Consejo Mexicano de la Carne advierte sobre factores que afectarán los precios de la carne en 2026.

    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde
    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde

    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde

    SLP

    El Universal

    Luisa Alcalde Luján defiende la gestión de Andy López Beltrán y su compromiso con la austeridad republicana.

    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán
    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

    SLP

    PULSO

    Un muerto, heridos y tres detenidos

    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T
    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

    SLP

    El Universal

    La creación de medios estatales sería clave en el combate mediático de la 4T.