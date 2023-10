Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, afirmó que México ya no es la dictadura perfecta, como aseguró el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en 1990, para criticar a los gobiernos priistas de ese entonces.

En su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, la exjefa de gobierno también dijo que ya tampoco hay machismo en el país, porque se permite la participación de las mujeres en la política.

“Decían que México, lo dijo Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, pues no, México está cambiando y México ya cambió. México ya no es machista, México permite la participación de las mujeres y México ya no es la dictadura perfecta. México es democrático y va a ser más democrático todavía”, expresó.

En el Teatro Million Dollar, ubicado en Broadway, se reunió con trabajadores mexicanos que radican en EU, para plantearles los proyectos que llevó a cabo en la Ciudad de México, antes de solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena y les pidió a los connacionales trabajar a favor de sus aspiraciones.

Asimismo, reiteró que impulsará la propuesta del presidente López Obrador, para reformar la Constitución y establecer que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular.