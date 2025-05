"Mezquindad", en críticas contra Marina por accidente de buque: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "mezquindad" las críticas y señalamientos que han hecho integrantes de la oposición en contra de la Secretaría de Marina (Semar) y del gobierno federal por el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, el cual chocó este sábado contra el puente Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, y en donde fallecieron dos cadetes.

Al afirmar que es una "institución gloriosa", la jefa del Ejecutivo federal destacó la labor que lleva a cabo los integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en la seguridad de las costas mexicanas y de la población mexicana.

"¿Cómo catalogó yo este ataque que recibió la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino, no tiene otro adjetivo. Es mezquindad, sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano.

"Increíble lo que hacen, cuidan la seguridad de las cosas, cuidan nuestra seguridad, participan en acciones cuando hay huracanes en apoyo a la población, tienen su Plan Marina. Es una institución muy reconocida por nuestro pueblo, y también ahora construyen trenes: el Tren Interoceánico también es parte de este trabajo que hace la Secretaría de Marina. Tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento del pueblo de México".

En Palacio Nacional, y frente a estos actos de la oposición, la Mandataria federal pidió exponer videos de paisanos mexicanos que se solidarizaron con los cadetes fallecidos y heridos.

"Fíjense lo que es la solidaridad del pueblo frente a la mezquindad de algunos. Paisanos y paisanas que al enterarse de esta situación que fue muy viral, obviamente por la característica del accidente cómo despiden a la tripulación", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Buque Escuela Cuauhtémoc podría estar en funcionamiento nuevamente tras las investigaciones correspondientes, según lo que le ha informado el secretario de la Marina.

"Semar no hace promoción de elección judicial"

Luego que simpatizantes de Morena en Nueva York, Estados Unidos (EU), promovieran por medio de videos la próxima elección judicial, e incluso candidatos, dentro del Buque Escuela Cuauhtémoc, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la embarcación estaba abierta al público, y fue en ese momento que se grabaron los videos, por lo que afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) no estuvo involucrada.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que normalmente, cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc llega a un puerto de algún país, se abren sus puertas para que pobladores y turistas suban y conozcan sus instalaciones.

"Hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente, llega a un puerto, se abre para que quien deseé, personas que viven en Nueva York y obviamente pues muchos paisanos y paisanas van saben que llega el Buque Cuauhtémoc y van y lo visitan para ver cómo es y se les da explicación de cómo es.

"En esa apertura de los visitantes pues hubo algunas personas que filmaron un video, evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video. Es importante que se conozca, porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema", dijo.

Morenistas promueven elección judicial en Buque Escuela Cuauhtémoc

Simpatizantes del partido guinda en EU, Morena New York Comité 1, compartieron videos de militantes encima del Buque Escuela Cuauhtémoc, horas antes del choque con el Puente de Brooklyn, promoviendo la elección judicial del próximo 1 de junio.

"Paisano mexicano y mexicana, para invitarlos desde Downton Manhattan. El buque Cuauhtémoc está aquí en Nueva York. Para invitarlos, que este primero de junio, por favor, salgan a votar por ministros y ministras", pidió un morenista de nombre Ulises.

Resaltó que dicha jornada electoral representa "algo único en el mundo" donde se hará historia. "Háganlo por nosotros, háganlo por la Patria, háganlo por las futuras generaciones".

En otros videos, militantes del oficialista destacaban que era "hora de cambiar el Poder Judicial". Entre los aspirantes que promocionaron desde EU, mencionaron a Isaac de Paz y Lenia Batres Guadarrama, candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Prevé para 2026 un billón de pesos para programas

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la inversión para los programas sociales en el 2026 podría llegar a un billón de pesos distribuidos de manera directa a la población, cerca de 30 millones de familias, que sin intermediarios van a recibir un apoyo directo.

Indicó que la inversión para este año es de 850 mil millones de pesos.

"Y eso evidentemente, pues cambia no solamente la vida de las personas, sino la economía del país, porque eso se quedaba en unos cuantos hace muchos años", señaló.

En ese sentido, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar informó que en el programa La Clínica es Nuestra se hará una inversión de 4 mil 707 millones de pesos para 8 mil 672 clínicas que tienen de uno a 12 consultorios.



¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí