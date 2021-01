"Mezquino que utilicen contagio de AMLO con fines políticos"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que le parece "mezquino y terrible" que existan personas que utilicen el contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador con fines políticos, tal como ha ocurrido recientemente en redes sociales.

En videoconferencia de prensa, mencionó que, pese a lo anterior, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, tuvieron una actitud distinta aunque no están de acuerdo con las acciones del presidente de México.

"Me parece terrible, pues, que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que ésta sea, y en particular del Presidente de la República", comentó.

Agregó que no ha tenido contacto con Andrés Manuel López Obrador, pero sí con su esposa, Beatriz Müller, quien le comunicó que salió negativa al virus en una prueba PCR.

"Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza y cariño al presidente de la República", comentó.