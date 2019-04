Mezquino y sospechoso que ultraderecha exija lo que no se atrevió a denunciar: Rojas Díaz Durán

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena y senador suplente de Ricardo Monreal, criticó la postura de la ultraderecha que hoy exige lo que no se atrevió a denunciar.

"No apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador es mezquino y muy sospechoso", indicó.

Asimismo indicó que los conservadores no se atrevieron a criticar a los gobiernos del PRIAN, que dejaron a un nación ensangrentada, con más de 250 mil muertos y 45 mil desaparecidos y tampoco organizaron marchas para protestar.

A través de un comunicado, expresó que los conservadores tienen la libertad de expresarse como quieran, "pero hoy por hoy, tendrían la obligación de apoyar al presidente más honesto que ha tenido la República en las últimas décadas".

En su opinión una minoría egoísta no va a desviar el rumbo de la Cuarta Transformación de la República.

"Porque tenemos la razón moral, política y el respaldo popular para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pacifique y reconcilie a la Nación".

Rojas Díaz Durán se encuentra de gira por Guerrero, en donde sostiene reuniones con integrantes de Morena.