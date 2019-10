Mi administración va bien, aunque no ha sido fácil: AMLO

Al cumplir 10 meses al frente del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración va bien, aunque "no ha sido fácil".

"Hoy cumplimos 10 meses y vamos bien, se va avanzando, no es fácil porque hay que levantar al elefante grandote, echado, reumático y mañoso. Hay que levantarlo y luego comenzarlo a empujar para que camine porque es un cuerpo de avance lento", dijo.

Durante su recorrido a un hospital rural del IMSS en este municipio, el mandatario llegó con dos horas de retraso debido a que en su recorrido fue detenido por habitantes quienes le compartieron, dijo, sus sentimientos y necesidades.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el huracán "Narda" dejó de ser un peligro para los ciudadanos.

"Hemos corrido con suerte porque no hemos padecido de fenómenos naturales, toco madera. Frente a este huracán 'Narda' que afectó toda la costa del Pacífico y se internó en el norte y allá se convirtió en tormenta tropical, ya no tiene riesgo, aprovecho para decirlo", expresó.

No obstante, el Presidente instruyó al coordinador nacional de Protección Civil, David León, a quedarse en región para atender las necesidades por las afectaciones provocadas por el fenómeno natural.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat y su gabinete de Salud, López Obrador dijo que en Oaxaca se rehabilitarán 12 mil escuelas, muchas de ellas afectadas por los sismos, por medio de un programa de mejoramiento donde los recursos se entregarán de manera directa a la asociación de padres de familia y junto con los maestros lleven a cabo las reparaciones que sean necesarias.